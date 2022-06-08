Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
特首選舉
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年6月8日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
新世界元朗申土地共享 擬建4500伙 位處永寧村鄰近橫洲 私宅三成涉1281伙
候任特首：解決房屋問題 新屆政府重任
上月7項目新申預售樓花 3來自新界西北
飛揚必嘉坊．曦匯對撼 周內上載樓書
城市花園3房1312萬沽 業主3年料實蝕逾一成
太原街全幢舊樓近6000萬沽 呎價1.8萬
日圓兌港元再失6算 見20年低 找換店：昨到店換日圓客戶增一兩倍
東瀛遊：加推北海道團 團費低近五成
基金公會：ETF通產品線 盼能擴闊
潘蘇通辭主席 石禮謙接任 高銀獲准暫緩執行清盤令
吉利5月汽車銷量按年跌7％
匯豐：恒指今年底 有望升至25410點
livi bank第三季推中小企貸款
港蟬聯全球生活費最高城市 調查機構：港防疫嚴格 海外僱員轉移
內地60遊戲獲批 騰訊網易仍落空
信銀國際1年期港元定存年利率加至2.5厘
5金融機構成綠色商銀聯盟基石成員
Jane Street提告 向LME索償1.2億
高層減薪 永利送股「答謝」 澳門勞工局：不得以股代薪
國泰：政府同意過渡貸款可提取期限再延1年
蘋果推iOS 16系統設「先買後付」 向金融領域再邁進 可分4期支付
歐盟將強制用USB-C充電接頭
澳洲加息半厘 22年最大幅度
張兆聰：6月中前仍安全 小心愈炒愈細
技術取勝：聯邦制藥上升動力增強
業主掛橫額追租 耀才：分行有漏水問題
估A股升至4000點 內地分析師被問責
劉思明：間場時間追落後 CXO股優先考慮
周顯：俄兩招令盧布成最強貨幣
湯文亮：回頭客一定要加價
盧楚仁：日圓開始新跌浪
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
極高層1房月租1.33萬 呎租逼45元
黃清瑤：晉達資管Alan Siow：波動市 中國債提供穩定回報
技術取勝：聯邦制藥上升動力增強
【明報專訊】中信建投7.4元料有支持（圖）
上 / 下一篇新聞
新世界元朗申土地共享 擬建4500伙 位處永寧村鄰近橫洲 私宅三成涉1281伙
候任特首：解決房屋問題 新屆政府重任
上月7項目新申預售樓花 3來自新界西北
飛揚必嘉坊．曦匯對撼 周內上載樓書
城市花園3房1312萬沽 業主3年料實蝕逾一成
太原街全幢舊樓近6000萬沽 呎價1.8萬
日圓兌港元再失6算 見20年低 找換店：昨到店換日圓客戶增一兩倍
東瀛遊：加推北海道團 團費低近五成
基金公會：ETF通產品線 盼能擴闊
潘蘇通辭主席 石禮謙接任 高銀獲准暫緩執行清盤令
吉利5月汽車銷量按年跌7％
匯豐：恒指今年底 有望升至25410點
livi bank第三季推中小企貸款
港蟬聯全球生活費最高城市 調查機構：港防疫嚴格 海外僱員轉移
內地60遊戲獲批 騰訊網易仍落空
信銀國際1年期港元定存年利率加至2.5厘
5金融機構成綠色商銀聯盟基石成員
Jane Street提告 向LME索償1.2億
高層減薪 永利送股「答謝」 澳門勞工局：不得以股代薪
國泰：政府同意過渡貸款可提取期限再延1年
蘋果推iOS 16系統設「先買後付」 向金融領域再邁進 可分4期支付
歐盟將強制用USB-C充電接頭
澳洲加息半厘 22年最大幅度
張兆聰：6月中前仍安全 小心愈炒愈細
技術取勝：聯邦制藥上升動力增強
業主掛橫額追租 耀才：分行有漏水問題
估A股升至4000點 內地分析師被問責
劉思明：間場時間追落後 CXO股優先考慮
周顯：俄兩招令盧布成最強貨幣
湯文亮：回頭客一定要加價
盧楚仁：日圓開始新跌浪
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
極高層1房月租1.33萬 呎租逼45元
黃清瑤：晉達資管Alan Siow：波動市 中國債提供穩定回報
新世界元朗申土地共享 擬建4500伙 位處永寧村鄰近橫洲 私宅三成涉1281伙
候任特首：解決房屋問題 新屆政府重任
上月7項目新申預售樓花 3來自新界西北
飛揚必嘉坊．曦匯對撼 周內上載樓書
城市花園3房1312萬沽 業主3年料實蝕逾一成
太原街全幢舊樓近6000萬沽 呎價1.8萬
日圓兌港元再失6算 見20年低 找換店：昨到店換日圓客戶增一兩倍
東瀛遊：加推北海道團 團費低近五成
基金公會：ETF通產品線 盼能擴闊
潘蘇通辭主席 石禮謙接任 高銀獲准暫緩執行清盤令
吉利5月汽車銷量按年跌7％
匯豐：恒指今年底 有望升至25410點
livi bank第三季推中小企貸款
港蟬聯全球生活費最高城市 調查機構：港防疫嚴格 海外僱員轉移
內地60遊戲獲批 騰訊網易仍落空
信銀國際1年期港元定存年利率加至2.5厘
5金融機構成綠色商銀聯盟基石成員
Jane Street提告 向LME索償1.2億
高層減薪 永利送股「答謝」 澳門勞工局：不得以股代薪
國泰：政府同意過渡貸款可提取期限再延1年
蘋果推iOS 16系統設「先買後付」 向金融領域再邁進 可分4期支付
歐盟將強制用USB-C充電接頭
澳洲加息半厘 22年最大幅度
張兆聰：6月中前仍安全 小心愈炒愈細
業主掛橫額追租 耀才：分行有漏水問題
估A股升至4000點 內地分析師被問責
劉思明：間場時間追落後 CXO股優先考慮
周顯：俄兩招令盧布成最強貨幣
湯文亮：回頭客一定要加價
盧楚仁：日圓開始新跌浪
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
極高層1房月租1.33萬 呎租逼45元
黃清瑤：晉達資管Alan Siow：波動市 中國債提供穩定回報
prev
next