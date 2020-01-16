歐盟將強制用USB-C充電接頭

歐盟為相關法案已商議超過10年，最終達成協議。立法的目的是減少浪費，讓不同的電子設備使用單一的充電器。法案將在今年稍後由歐洲議會通過，並將在2024年秋季前實施。

此外，蘋果在全球開發者大會（WWDC）發布了最新的M2自家處理器，是新一代專為Mac機設計的晶片，由MacBook Air及新版13吋MacBook Pro率先搭載。M2採用第二代5納米製程技術製造，由200億電晶體組成，數量比M1晶片多出25%。額外的電晶體令效能大幅增強，其中記憶體控制器配備100GB/s 統一記憶體頻寬，較M1晶片高出50%。M2 晶片配備多達24GB快速統一記憶體，足以應付更多複雜且繁重的工作。與M1晶片相比，CPU速度提升18%、GPU效能提升最高達35%。搭載M2晶片的MacBook Air，售價由9499港元起。

（綜合報道）

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