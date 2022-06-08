蘋果推iOS 16系統設「先買後付」 向金融領域再邁進 可分4期支付

美國零售巨擘Target（美：TGT）發盈警，引發投資者對潛在經濟衰退的擔憂。美股三大指數早段下滑，美國10年期國債孳息率昨晚回落至3厘以下。

Target發盈警 再掀衰退擔憂

隨着新冠疫情帶動電商平台銷售熱潮開始消退，提供「先買後付」服務金融科技平台正面臨增長放緩、股東施壓，以及利率上升對公司估值的影響。不過蘋果仍積極開拓相關領域，在今年早前收購英國金融科技初創Credit Kudos。該初創標榜能稽核貸款者財務狀况還款能力，有助蘋果拓「先買後付」服務。

蘋果的Apple Pay Later服務，將允許iPhone和Mac用戶在6周內將購物帳單分成4期支付。第一期在購物時支付後，隨後3期每隔兩周支付一次，每期支付的金額相同，用戶毋須支付利息或額外費用。無論是網店或實體商店，只要能接受Apple Pay，並接入萬事達卡（Mastercard）（美：MA）網絡，就能使用蘋果的「先買後付」服務，不過此服務初期只會在美國推出。

歐美監管機構正密切關注提供「先買後付」服務的公司，以確保通脹高企之際，它們負責任地提供短期信貸。分析師預期，違約率上升和非必要消費減少，將影響「先買後付」平台的利潤率。此外，利率上升也可能推高業界的營運成本。蘋果表示，其「先買後付」系統在設計時考慮了用戶的財務健康。為蘋果用戶管理此服務的Apple Wallet電子錢包軟件，會提供帳單匯報，提醒用戶依時還款。倘用戶的借記卡帳戶還款資金不足，可能會面臨發卡銀行的罰款。

歐洲「先買後付」服務平台Klarna上月表示，目前的發展重心在於提升盈利，將裁員數百人，約佔其員工總數的10%。該公司打算籌集更多資金，但一些投資者憂慮其460億美元估值將被大幅削減。

Twitter機器人帳號被查涉欺詐

另外，美國得州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）公布，正調查 Twitter（美：TWTR）在機器人帳號方面可能存在的欺詐行為。在他宣布展開調查前，特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克發律師信，指摘Twitter（美：TWTR）拒絕披露與虛假帳戶相關的信息，並威脅可能退出價值440億美元的收購協議。

帕克斯頓要求調查Twitter關於其真實和虛假用戶的數據是否存在誤導，違反《得州欺詐貿易行為法》。CNBC則報道，馬斯克向SpaceX員工表示，衞星互聯網服務星鏈（Starlink）距離上市仍有三四年。

（綜合報道）

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