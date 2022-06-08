經濟

港蟬聯全球生活費最高城市 調查機構：港防疫嚴格 海外僱員轉移

【明報專訊】不少跨國企業在香港開設區域總部，人力資源顧問機構ECA International最新報告顯示，香港連續第三年成為全球外派僱員生活費用最高的城市。排行第二是美國紐約，按年升兩名；瑞士日內瓦排第三，與去年持平。ECA International亞洲區域總監關禮廉（圖）表示，香港嚴格的疫情管控措施及沒有明確的通關計劃，令不少外派僱員回到原居地或轉移到新加坡工作。

明報記者 張栩安

關禮廉表示，受到俄烏局勢導致大宗商品價格飈升及全球經濟逐步從疫情中復蘇等因素，今年全球通脹率中位數為5.2%，較2021年的1%大為上升。

港元與美元掛鈎保持强勢

香港物價雖然較往年同期上升3%，仍低於亞洲通脹率中位數3.5%，主要由於房屋租賃成本在過去一年因應人口淨流出而保持穩定。但港元因為和美元掛鈎而保持强勢，其他貨幣相對走弱，令香港再度成為全球外派僱員生活費用最高的城市。

被問及香港是否面對人才外流及吸引力下降的問題，關禮廉指出香港目前最大的挑戰在於較為嚴格的疫情管控措施及沒有明確的通關計劃，令不少在港工作人才回到原居地，或轉到新加坡，甚至是中東地區尤其是迪拜工作。新加坡在全球外派僱員生活費用最高的城市中排第13，與去年持平。雖然新加坡物價在過去12個月顯著上漲，但受限於製造業及出口貿易大幅放緩，令坡元相較其他區域貨幣相對弱勢。

滬亞洲排第三 僅次香港東京

另外，多個內地城市的排名均有上升，當中有4個城市躋身成為全球首15個生活費用最昂貴的城市，而上海在亞洲排名第三，僅次於香港和東京。關禮廉指出，內地城市排名上升的原因主要由於人民幣强勢，而且中國經濟在調查期間表現較强勁，令內地城市物價高於其他地區。

歐元匯率不穩 巴黎跌出前30名

ECA International每年作出兩次主要調查，以協助企業計算生活費用津貼，從而使員工派駐海外時的消費力得到保障。有關調查針對全球超過480個地點，比較外派僱員普遍會購買的一籃子同類消費品及服務。這次研究同時包括ECA住屋調查報告數據，比較全球超過400個地區之中，外派員工通常租住區域的租金費用。 

歐盟大部分的城市排名因歐元匯率持續不穩而下降，其中巴黎更跌出全球前30名。

上 / 下一篇新聞

新世界元朗申土地共享 擬建4500伙 位處永寧村鄰近橫洲 私宅三成涉1281伙
新世界元朗申土地共享 擬建4500伙 位處永寧村鄰近橫洲 私宅三成涉1281伙
候任特首：解決房屋問題 新屆政府重任
候任特首：解決房屋問題 新屆政府重任
上月7項目新申預售樓花 3來自新界西北
上月7項目新申預售樓花 3來自新界西北
飛揚必嘉坊．曦匯對撼 周內上載樓書
飛揚必嘉坊．曦匯對撼 周內上載樓書
城市花園3房1312萬沽 業主3年料實蝕逾一成
城市花園3房1312萬沽 業主3年料實蝕逾一成
太原街全幢舊樓近6000萬沽 呎價1.8萬
太原街全幢舊樓近6000萬沽 呎價1.8萬
日圓兌港元再失6算 見20年低 找換店：昨到店換日圓客戶增一兩倍
日圓兌港元再失6算 見20年低 找換店：昨到店換日圓客戶增一兩倍
東瀛遊：加推北海道團 團費低近五成
東瀛遊：加推北海道團 團費低近五成
基金公會：ETF通產品線 盼能擴闊
基金公會：ETF通產品線 盼能擴闊
潘蘇通辭主席 石禮謙接任 高銀獲准暫緩執行清盤令
潘蘇通辭主席 石禮謙接任 高銀獲准暫緩執行清盤令
吉利5月汽車銷量按年跌7％
吉利5月汽車銷量按年跌7％
匯豐：恒指今年底 有望升至25410點
匯豐：恒指今年底 有望升至25410點
livi bank第三季推中小企貸款
livi bank第三季推中小企貸款
內地60遊戲獲批 騰訊網易仍落空
內地60遊戲獲批 騰訊網易仍落空
信銀國際1年期港元定存年利率加至2.5厘
信銀國際1年期港元定存年利率加至2.5厘
5金融機構成綠色商銀聯盟基石成員
5金融機構成綠色商銀聯盟基石成員
Jane Street提告 向LME索償1.2億
Jane Street提告 向LME索償1.2億
高層減薪 永利送股「答謝」 澳門勞工局：不得以股代薪
高層減薪 永利送股「答謝」 澳門勞工局：不得以股代薪
國泰：政府同意過渡貸款可提取期限再延1年
國泰：政府同意過渡貸款可提取期限再延1年
蘋果推iOS 16系統設「先買後付」 向金融領域再邁進 可分4期支付
蘋果推iOS 16系統設「先買後付」 向金融領域再邁進 可分4期支付
歐盟將強制用USB-C充電接頭
歐盟將強制用USB-C充電接頭
澳洲加息半厘 22年最大幅度
澳洲加息半厘 22年最大幅度
張兆聰：6月中前仍安全 小心愈炒愈細
張兆聰：6月中前仍安全 小心愈炒愈細
技術取勝：聯邦制藥上升動力增強
技術取勝：聯邦制藥上升動力增強
業主掛橫額追租 耀才：分行有漏水問題
業主掛橫額追租 耀才：分行有漏水問題
估A股升至4000點 內地分析師被問責
估A股升至4000點 內地分析師被問責
劉思明：間場時間追落後 CXO股優先考慮
劉思明：間場時間追落後 CXO股優先考慮
周顯：俄兩招令盧布成最強貨幣
周顯：俄兩招令盧布成最強貨幣
湯文亮：回頭客一定要加價
湯文亮：回頭客一定要加價
盧楚仁：日圓開始新跌浪
盧楚仁：日圓開始新跌浪
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
極高層1房月租1.33萬 呎租逼45元
極高層1房月租1.33萬 呎租逼45元
黃清瑤：晉達資管Alan Siow：波動市 中國債提供穩定回報
黃清瑤：晉達資管Alan Siow：波動市 中國債提供穩定回報