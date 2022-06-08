livi bank第三季推中小企貸款

開業兩年累蝕11億

談及中小企方案，livi中小企主管嚴偉德稱，該行將與第三方服務供應商合作，建構一個中小企開戶平台，系統會自動化評估中小企的申請資料，融資手續均在平台完成。嚴偉德表示，該平台將有別於傳統銀行的中小企融資方案，傳統銀行以長年期融資方案為主，並需要客戶遞交較多文件才能申請開戶，但livi 會按中小企的情况，推出較短期融資方案，客戶毋須提交太多文件便可完成申請。

推特許經營權融資

嚴偉德又表示，今年4月該行推出特許經營權融資業務，初期先與7-Eleven合作，但該行同時與livi股東怡和集團旗下的其他公司進行商討，以探索更多合作機會。其他產品方面，貸款產品livi靈活貸，同樣在今年4月推出，至今收到超過7000份申請，貸款總額逾1億元。至於去年推出的livi PayLater，截至目前為止，已收到超過9萬份申請，貸款總額超過1.4億元。目前亦適逢畢業季，livi bank表示，市場對金融科技人才需求殷切，該行將聘約30名具創新思維的實習生和畢業見習生。