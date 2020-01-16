經濟

匯豐：恒指今年底 有望升至25410點

【明報專訊】環球通脹高企，加息陰影雖然籠罩市場，不過，匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預計，債市進一步下跌的空間愈來愈有限，因為市場價格已反映加息幅度已超過預期，她相信美國通脹正見頂回落，明年首季聯儲局會暫停加息。該行北亞首席投資總監何偉華稱，看好港股中本地股走勢，料今年底恒生指數有望升至25,410點。

港股昨跌122點 阿里升1.9%

儘管獲匯豐加持看好港股，不過港股昨日下跌122點，收報21,531點。內地對科網股的監管鬆綁，但市場已消化有關消息，重磅科網股呈個別發展。阿里巴巴（9988）升1.9%；騰訊（0700）無升跌；網易（9999）卻跌2.3%。在大藍籌中，表現最好為阿里健康（0241），升逾7.4%；被踢出富時中國50指數的舜宇中國（2382）表現最差，跌5.1%。

匯豐私銀預期，美國加息預期將於下半年緩和，未來6個月，對美國、香港及東盟股票持偏高比重。范卓雲表示，風險資產的投資在今年下半年的前景轉好。同時因為港股市場估值十分吸引，因此對港股持偏高比重。何偉華稱，港股的重磅股集中在銀行、保險、交易所、地產及公用事業等防守性較高板塊，港股盈利透明度較佳，料恒指可升至25,410點。

大摩列中石油美團中港股焦點名單

摩根士丹利同日發表報告，把中石油（0857）及美團（3690）列入中港股焦點名單。該行指中石油股價升幅遠遠跑輸油價，美團方面，其所屬送餐行業較少受監管措施影響，新的業務舉措亦具備潛力。中石油昨日升近1%，美團則升逾0.4%。

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