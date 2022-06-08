潘蘇通辭主席 石禮謙接任 高銀獲准暫緩執行清盤令

獲百慕達最高法院受理上訴

高銀此前曾向百慕達最高法院申請擱置委任共同臨時清盤人，惟至上月14日收到通知，法院已駁回擱置申請，並即時委任David James Bennett、Mat Ng及Adam Hopkin為公司共同臨時清盤人。高銀昨日公告稱，百慕達法院在本月2日已受理集團上訴，並下令暫緩執行委任共同臨時清盤人。

高銀近年陷於長期停牌，一直未能將旗下九龍灣高銀金融國際中心脫手，早前有買家更因未能如期完成交易，遭接管人「殺訂」20億元，並重新推出放售；集團剛於周一（6日）公布，潘蘇通辭任主席、執董等全部公司職務，並由副主席石禮謙調任為主席，市場估計或與對應重組債務事宜有關。

事實上，現年77歲的石禮謙，一向有「獨董王」之稱，主要出任上市公司獨董角色，少有參與公司管理，惟在反修例運動爆發後，包括石禮謙在內的3名獨董均認為當時社會矛盾和經濟不穩定，對香港商業地產市場的增長產生負面影響，建議公司棄購啟德商業地皮，惹來市場關注。其後，高銀財務逐漸出現困難，爆出遭德銀追債、引入長實（1113）支援等事件，石禮謙則自去年3月調任為公司執董兼副主席。