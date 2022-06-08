東瀛遊：加推北海道團 團費低近五成

禤國全表示，近期日圓匯率偏弱，笑言「現在買定日圓準備去旅行最好不過」，但受制於回港需要7天隔離限制，預期新推出的旅行團反應或與早前相若。他又提及，若旅程中有旅客確診，將需由精通日語的員工陪同並立即入住當地醫院接受治療，直至其康復方可出院；這亦是潛在成本之一，但目前未有在旅費中反映。

迅銷：今年秋季部分貨品加價

不過，日圓匯價下跌對以日圓定價的產品而言，卻帶來直接影響。據路透昨日報道，時裝品牌UNIQLO母企迅銷（6288）預告，今年秋季起部分貨品將會加價，反映近期日圓弱勢、物流受阻影響，其中有日本傳媒指，UNIQLO「王牌產品」Fleece 外套將會加價約1000日圓（約60港元）至2990日圓，加價幅度近五成；UNIQLO特級極輕羽絨外套也會加價1000日圓至6990日圓，加價幅度約16.7%。

迅銷創辦人柳井正今年4月已公開表示，弱日圓對企業「毫無好處」。迅銷表示，會增加使用回收原料來製造產品以降低成本，自能源價格走高、日圓弱勢，明言公司近期已預期產品面對加價壓力。