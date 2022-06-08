經濟
香港地產

城市花園3房1312萬沽 業主3年料實蝕逾一成

【明報專訊】雖然近日樓市氣氛熾熱，但個別於2018年及2019年樓價高位入市的業主，因為急需套現而要損手離場。北角老牌屋苑城市花園，新錄一宗SSD額印稅鬆綁貨的蝕讓成交個案，業主於3年前高位入市，近日實蝕逾一成沽貨離場。世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，上述為城市花園第2座高層G室，屬實用面積783方呎3房戶、望園景，新近以1312萬元易手，實呎16,756元；原業主於2019年3月以約1390萬元購入單位，持貨3年、剛過額印稅期，現帳面損手78萬元或約6%；若連同其他各項使費，估計原業主或要實蝕近160萬元離場，意味實際蝕幅約12%。

中原地產高級資深區域營業經理蕭頌崴表示，元朗錦田爾巒，新錄茵羅洛斯大道地下「花園複式戶」成交，單位實用面積1465方呎、屬4房雙套間隔，連1373方呎花園及私人泳池，新近以2235萬元連1個車位易手、實呎15,256元。

爾巒特色戶2235萬易手 業主料僅微利

蕭又稱，原業主因為要配合小孩子於港島區上學，最近一年已遷出並將單位放租，單位早前仍有租客居住，不設睇樓，但仍吸引同區換樓客入市；原業主2014年3月以2164.7萬元一手購入，及後斥110萬元購入車位，持貨8年，帳面微蝕約39.7萬元或1.7%，惟計及一手購入單位時享有的現金回贈，及每月約4.5萬元租金收入，料原業主實際可能仍獲微利。

另一方面，以用家主導的大型屋苑，仍然受買家追捧。美聯物業高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣9座低層D室，實用面積794方呎、3房套間隔，望青馬大橋一帶海景，吸引用家斥928萬元承接、實呎11,688元；原業主早於2002年9月以280.5萬元一手購入，持貨20年，帳面大幅獲利逾647萬元，單位期內升值2.3倍。

[香港地產]

相關字詞﹕珀麗灣 爾巒 城市花園 額印鬆綁貨

上 / 下一篇新聞

新世界元朗申土地共享 擬建4500伙 位處永寧村鄰近橫洲 私宅三成涉1281伙
新世界元朗申土地共享 擬建4500伙 位處永寧村鄰近橫洲 私宅三成涉1281伙
候任特首：解決房屋問題 新屆政府重任
候任特首：解決房屋問題 新屆政府重任
上月7項目新申預售樓花 3來自新界西北
上月7項目新申預售樓花 3來自新界西北
飛揚必嘉坊．曦匯對撼 周內上載樓書
飛揚必嘉坊．曦匯對撼 周內上載樓書
太原街全幢舊樓近6000萬沽 呎價1.8萬
太原街全幢舊樓近6000萬沽 呎價1.8萬
日圓兌港元再失6算 見20年低 找換店：昨到店換日圓客戶增一兩倍
日圓兌港元再失6算 見20年低 找換店：昨到店換日圓客戶增一兩倍
東瀛遊：加推北海道團 團費低近五成
東瀛遊：加推北海道團 團費低近五成
基金公會：ETF通產品線 盼能擴闊
基金公會：ETF通產品線 盼能擴闊
潘蘇通辭主席 石禮謙接任 高銀獲准暫緩執行清盤令
潘蘇通辭主席 石禮謙接任 高銀獲准暫緩執行清盤令
吉利5月汽車銷量按年跌7％
吉利5月汽車銷量按年跌7％
匯豐：恒指今年底 有望升至25410點
匯豐：恒指今年底 有望升至25410點
livi bank第三季推中小企貸款
livi bank第三季推中小企貸款
港蟬聯全球生活費最高城市 調查機構：港防疫嚴格 海外僱員轉移
港蟬聯全球生活費最高城市 調查機構：港防疫嚴格 海外僱員轉移
內地60遊戲獲批 騰訊網易仍落空
內地60遊戲獲批 騰訊網易仍落空
信銀國際1年期港元定存年利率加至2.5厘
信銀國際1年期港元定存年利率加至2.5厘
5金融機構成綠色商銀聯盟基石成員
5金融機構成綠色商銀聯盟基石成員
Jane Street提告 向LME索償1.2億
Jane Street提告 向LME索償1.2億
高層減薪 永利送股「答謝」 澳門勞工局：不得以股代薪
高層減薪 永利送股「答謝」 澳門勞工局：不得以股代薪
國泰：政府同意過渡貸款可提取期限再延1年
國泰：政府同意過渡貸款可提取期限再延1年
蘋果推iOS 16系統設「先買後付」 向金融領域再邁進 可分4期支付
蘋果推iOS 16系統設「先買後付」 向金融領域再邁進 可分4期支付
歐盟將強制用USB-C充電接頭
歐盟將強制用USB-C充電接頭
澳洲加息半厘 22年最大幅度
澳洲加息半厘 22年最大幅度
張兆聰：6月中前仍安全 小心愈炒愈細
張兆聰：6月中前仍安全 小心愈炒愈細
技術取勝：聯邦制藥上升動力增強
技術取勝：聯邦制藥上升動力增強
業主掛橫額追租 耀才：分行有漏水問題
業主掛橫額追租 耀才：分行有漏水問題
估A股升至4000點 內地分析師被問責
估A股升至4000點 內地分析師被問責
劉思明：間場時間追落後 CXO股優先考慮
劉思明：間場時間追落後 CXO股優先考慮
周顯：俄兩招令盧布成最強貨幣
周顯：俄兩招令盧布成最強貨幣
湯文亮：回頭客一定要加價
湯文亮：回頭客一定要加價
盧楚仁：日圓開始新跌浪
盧楚仁：日圓開始新跌浪
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
極高層1房月租1.33萬 呎租逼45元
極高層1房月租1.33萬 呎租逼45元
黃清瑤：晉達資管Alan Siow：波動市 中國債提供穩定回報
黃清瑤：晉達資管Alan Siow：波動市 中國債提供穩定回報