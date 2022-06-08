經濟
香港地產

上月7項目新申預售樓花 3來自新界西北

【明報專訊】港府去年底公布打造「北部都會區」大計後，多個發展商在新界西北均有新動作；地政總署公布，5月接獲7份預售樓花同意書新申請，其中3份來自新界西北，當中以泛海（0129）元朗洪水橋洪安里1號滙都1期，規模最大。

泛海洪水橋新盤滙都1期涉623伙

地政總署資料顯示，上述滙都1期興建623個單位，預計2024年10月落成，樓花期長約28個月；資料顯示，項目去年完成補地價，涉總金額21.29億元，整個項目佔地約10.4萬方呎，以地積比率5倍發展，總樓面約52萬方呎，包括6幢住宅大樓及3.4萬方呎商業樓面。

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，亦新申請預售涉384伙，預計明年3月落成，樓花期約9個月；至於星星地產（1560）元朗宏業西街After The Rain，設335伙，預計明年12月落成，樓花期約18個月。

其他較矚目新申請，包括嘉華（0173）、會德豐及中海外（0688）啟德跑道區承豐道15號2期將提供1121伙，預計2025年2月落成，樓花期長約32個月。此外，會德豐將軍澳日出康城12期，分兩期申請預售，12A期涉650伙，預計2025年6月落成，樓花期長約36個月；12B期涉685伙，預計2025年7月落成，樓花期約37個月。另九倉（0004）九龍龍翔道188號3期設有46個單位，預計2024年6月落成，樓花期約24個月。

總計上述7個新預售申請，共涉3844伙，累積待批預售樓花則增至24,605伙。

另外，上月地政總署批出5個預售樓花同意書、涉2245伙，除新地（0016）大埔優景里Silicon Hill 1期外，同系2A期亦獲批預售、涉及607伙；新地與長實（1113）的屯門飛揚1、2期，同批預售，兩期各設400伙；香港小輪（0050）和市建局合作的深水埗映岸（262伙）也獲批預售。

[香港地產]

相關字詞﹕飛揚 映岸 龍翔道188號3期 日出康城12期 承豐道15號 Wetland Seasons Bay 3期 滙都1期 預售樓花同意書

上 / 下一篇新聞

新世界元朗申土地共享 擬建4500伙 位處永寧村鄰近橫洲 私宅三成涉1281伙
新世界元朗申土地共享 擬建4500伙 位處永寧村鄰近橫洲 私宅三成涉1281伙
候任特首：解決房屋問題 新屆政府重任
候任特首：解決房屋問題 新屆政府重任
飛揚必嘉坊．曦匯對撼 周內上載樓書
飛揚必嘉坊．曦匯對撼 周內上載樓書
城市花園3房1312萬沽 業主3年料實蝕逾一成
城市花園3房1312萬沽 業主3年料實蝕逾一成
太原街全幢舊樓近6000萬沽 呎價1.8萬
太原街全幢舊樓近6000萬沽 呎價1.8萬
日圓兌港元再失6算 見20年低 找換店：昨到店換日圓客戶增一兩倍
日圓兌港元再失6算 見20年低 找換店：昨到店換日圓客戶增一兩倍
東瀛遊：加推北海道團 團費低近五成
東瀛遊：加推北海道團 團費低近五成
基金公會：ETF通產品線 盼能擴闊
基金公會：ETF通產品線 盼能擴闊
潘蘇通辭主席 石禮謙接任 高銀獲准暫緩執行清盤令
潘蘇通辭主席 石禮謙接任 高銀獲准暫緩執行清盤令
吉利5月汽車銷量按年跌7％
吉利5月汽車銷量按年跌7％
匯豐：恒指今年底 有望升至25410點
匯豐：恒指今年底 有望升至25410點
livi bank第三季推中小企貸款
livi bank第三季推中小企貸款
港蟬聯全球生活費最高城市 調查機構：港防疫嚴格 海外僱員轉移
港蟬聯全球生活費最高城市 調查機構：港防疫嚴格 海外僱員轉移
內地60遊戲獲批 騰訊網易仍落空
內地60遊戲獲批 騰訊網易仍落空
信銀國際1年期港元定存年利率加至2.5厘
信銀國際1年期港元定存年利率加至2.5厘
5金融機構成綠色商銀聯盟基石成員
5金融機構成綠色商銀聯盟基石成員
Jane Street提告 向LME索償1.2億
Jane Street提告 向LME索償1.2億
高層減薪 永利送股「答謝」 澳門勞工局：不得以股代薪
高層減薪 永利送股「答謝」 澳門勞工局：不得以股代薪
國泰：政府同意過渡貸款可提取期限再延1年
國泰：政府同意過渡貸款可提取期限再延1年
蘋果推iOS 16系統設「先買後付」 向金融領域再邁進 可分4期支付
蘋果推iOS 16系統設「先買後付」 向金融領域再邁進 可分4期支付
歐盟將強制用USB-C充電接頭
歐盟將強制用USB-C充電接頭
澳洲加息半厘 22年最大幅度
澳洲加息半厘 22年最大幅度
張兆聰：6月中前仍安全 小心愈炒愈細
張兆聰：6月中前仍安全 小心愈炒愈細
技術取勝：聯邦制藥上升動力增強
技術取勝：聯邦制藥上升動力增強
業主掛橫額追租 耀才：分行有漏水問題
業主掛橫額追租 耀才：分行有漏水問題
估A股升至4000點 內地分析師被問責
估A股升至4000點 內地分析師被問責
劉思明：間場時間追落後 CXO股優先考慮
劉思明：間場時間追落後 CXO股優先考慮
周顯：俄兩招令盧布成最強貨幣
周顯：俄兩招令盧布成最強貨幣
湯文亮：回頭客一定要加價
湯文亮：回頭客一定要加價
盧楚仁：日圓開始新跌浪
盧楚仁：日圓開始新跌浪
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
極高層1房月租1.33萬 呎租逼45元
極高層1房月租1.33萬 呎租逼45元
黃清瑤：晉達資管Alan Siow：波動市 中國債提供穩定回報
黃清瑤：晉達資管Alan Siow：波動市 中國債提供穩定回報