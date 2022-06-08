新世界元朗申土地共享 擬建4500伙 位處永寧村鄰近橫洲 私宅三成涉1281伙

明報記者 甘潔瑩

據悉，發展局轄下的土地共享辦事處，將會協調相關部門，以促進並加快處理及審核申請。

上述最新的土地共享先導計劃申請由新世界提出，位於永寧村、佔地逾59萬方呎，現時為綜合發展區及綠化地帶用地，整個項目分為3個地盤，私宅發展部分位於整個地盤的西北面，佔地約11.49萬方呎，將以地積比率6倍作發展，擬建6幢38層高住宅大廈（當中包括2層基座平台），提供1,281伙單位，樓面約68.94萬方呎，預計於2032年落成。

私宅提供近69萬呎樓面 2032年落成

至於公營房屋或首置部分，位於整個地盤東面，地盤面積約27.19萬方呎，以6.5倍地積比率作發展，將建6幢40層高住宅大廈或綜合大樓，擬建3,284伙單位，樓面約176.73萬方呎。

與此同時，相關項目亦將設有3.29萬方呎非住用樓面；另外，地盤內有約4.4萬方呎的面積作零售、巴士總站、社會福利設施等用途，公營或首置地盤的平整工程完成日期，預料為2027年。

七成屬公營房屋 涉單位近3300伙

換言之，整個項目總樓面約248.96萬方呎，提供4,565個住宅單位，預計可容納1.28萬人口。

值得留意，新世界過去曾就上述部分土地，向城規會申請改劃住宅用途，提供約1,110個單位，惟新世界當時聘請奧雅納工程顧問公司（ARUP）作顧問，該公司亦有參與政府元朗橫洲基建工程顧問工作，及後被指利用政府仍未公開的資料協助新世界提出規劃申請；而部分政府部門包括運輸署、房屋署及規劃署都不支持有關改劃申請，終否決新世界申請。

若全數5宗申請全獲批 提供逾2.5萬伙住宅

翻查資料，土地共享先導計劃申請自2020年5月推出以來，發展局至今收到5宗申請，分別由新地（0016）、恒地（0012）、會德豐及南豐提出；其中以恒地、會德豐位於大埔社山路以北及林錦公路的項目最大規模，該地盤面積208.19萬方呎，擬建28幢住宅，提供12,120伙，總樓面約694.6萬方呎，預計可容納人口達3.39萬人。

[香港地產]