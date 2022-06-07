九置：海港城人流回復第五波前

為呼應政府於下月舉行的「八大．尋龍記」的珍貴恐龍化石標本展覽，九置率先於本月在旗下海港城及銅鑼灣時代廣場，分別展出1比1機動君王暴龍及劍龍。公司又表示，是次屬第五波疫情後的本港首個大型戶外展覽，公眾除了可免費欣賞及拍照外，更可參加不同的恐龍主題活動，料可吸引家庭客及恐龍迷捧場。

荔枝角道888號命名「南商金融創新中心」

上述展覽同時為領賢慈善基金籌款，市民於期內到兩個商場捐款予上述機構，即可參與「恐龍學院」及「恐龍獵人之旅」等主題活動。

商廈方面，南洋商業銀行去年以近12億元向新世界（0017）購入長沙灣荔枝角道888號最高3層樓面連命名權，新世界公布，上述全新甲廈命名為「南商金融創新中心」（NCB Innovation Centre）， 南商所購樓面涉逾65,000方呎，呎價約17,500元，均創同區紀錄，將保留單位自用。