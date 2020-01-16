中國星TIFFANY HOUSE擬港澳推售

樓盤以陳嵐英文名命名 最大單位4039呎

陳嵐表示，項目以自己及丈夫向華強心目中的理想居所為標準，並以她自己英文名Tiffany命名，希望項目可提高住戶生活品味及品質。她補充，TIFFANY HOUSE提供8間複式大宅，設有5間房，擁有全海景，已接獲不少來自內地受港澳三地的準買家查詢。

她透露，集團在氹仔亦持有另一幅地皮，擬預留作住宅發展；雖然現時港澳地區暫時未完全通關，但長遠對澳門樓市前景「絕對有信心」。

另利嘉閣地產總裁廖偉強表示，該行獲委任為項目市場策劃及銷售代理，在灣仔捷利中心設有TIFFANY HOUSE展銷中心。

利嘉閣海外物業及投資移民顧問董事王保衡表示，項目建有兩座住宅大樓，外立面設計參考首飾盒概念；共230伙，建築面積約496至5647方呎（實用353至4039方呎），間隔由開放式至4房，當中2房、3房佔約六成，2房建築面積約1500方呎起；項目亦設8間複式戶。