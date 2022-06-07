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經濟
2022年6月7日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
滴滴傳完成調查 港股尾市飈600點 美市早段股價急彈七成 滿幫App率先解禁
憧憬澳門放寬入境 賭股全線升
港PMI連續兩月保持擴張
兩大型中資投行傳裁數百人
煤氣：業績回升始考慮恢復紅股
建銀國際入稟追討于品海3.8億
3月煞停鎳市 LME遭索償36億 對冲基金Elliott：禁止交易不合法 LME：將積極抗辯
阿里前高層發起 港第二隻SPAC周五上市
富途首季利潤削半 客量增交易縮
寶龍商業「輸血」母企交易告吹
證監提醒NFT風險 部分或涉受規管活動
ARK ETF低位彈17% 標指同期升4% 分析警告或「熊市反彈」
馬斯克發律師信威脅棄購Twitter
英3000員工試4天工作 為期半年
張兆聰：受惠內需復蘇 恒隆可短炒
蔡明都：NFT是開始還是終結？
何民傑：公務員何不按表現加薪？
劉宇亮：數字哨兵助力 商湯發圍
薛偉傑：華為出「殼」避制裁 難救業務
技術取勝：京東方精電或回調
劉思明：金屬股追落後 紫金看高一線
周顯：世界艱難 勿輕言退休
湯文亮：不用負責者 才要求壓力測試
內地客2億貸款爆煲 3豪宅淪銀主盤 2017年近1.5億入市南區．左岸 曾借財仔加按
安泰黃氏家族4億購21 BORRETT兩伙
凱柏峰I料快批預售開放示位
中國星TIFFANY HOUSE擬港澳推售
爪哇6.27億收購渣甸山龍風臺
九置：海港城人流回復第五波前
技術取勝：京東方精電或回調
【明報專訊】中海外宜守22元（圖）
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