薛偉傑：華為出「殼」避制裁 難救業務

5月17日，聯通（00762）和中移動（00941）等內地流動通訊網絡商同日宣布，預計將會在6月份開始發售一款「5G通訊殼」，可以配合華為的旗艦機P50 Pro使用，官方售價為799元人民幣。這個消息發表之後，迅即成為內地的網上熱搜，同時也證實了由3月份開始的傳聞，分別只是有關的5G手機殼並不是由華為自己推出，而是由第三方公司推出而已。

這款5G手機殼乃內地的數源科技公司（Soyealink）的產品，內置了eSIM晶片和5G Modem。只要將它和P50 Pro對準套上，接上後者的USB Type-C接口，經過簡單設定，就可以令P50 Pro變成可以使用5G網絡。

配合第三方5G手機殼

P50 Pro可回歸5G

其實，可以將這款5G手機殼理解為一部外置和獨立的5G上網終端裝置，它的eSIM晶片就好像實體SIM卡般。但它沒有屏幕，也沒有電池，它需要由P50 Pro透過USB Type-C接口來供電。而透過兩者連接，P50 Pro也可以通過它來收發5G信號。所以，原先因為射頻晶片降級而被閹割了5G功能的P50 Pro，便可以當作5G手機般使用。

但當然，這種外掛5G手機殼的模式，需付出好些代價。首先，這款5G手機殼的售價要799元人民幣，幾近1000港元。其次這種方式會增加一些通訊費用，據內地媒體報道，內地的流動通訊網絡商容許5G手機殼的eSIM晶片使用一個獨立的電話號碼，或者使用和P50 Pro的實體SIM卡相同的電話號碼（即是「一號雙終端」）。若是後者，每月只會額外加收10元人民幣月費（在原先的5G月費之外）。第三，因為共用P50 Pro的電池，這會令P50 Pro的使用時間和備用時間縮短。

外掛方案代價大 只屬過渡

第四，這款5G手機殼厚度約為3.2毫米，重約52克。原本厚8.5毫米和重195克的P50 Pro，加上這款5G手機殼之後，厚度達到大約11.7毫米，重約247克，與其他5G手機相比，明顯屬於過重和過厚。

據內地媒體報道，聯通和中移動預告將會推出這款5G手機殼之後，華為的P50 Pro甚至P50在網上的銷量都即時上升，連數源科技的股價也受惠。原因相信是，部分消費者憧憬數源科技未來將會為華為多款手機推出同類的5G手機殼。

不過，亦有業者指出，智能手機的大趨勢一定是整合性更強，5G手機殼只算是一種過渡方案。這個方案對於華為究竟有多大幫助，對數源科技又有多大好處，不宜太過樂觀。

合作伙伴Leica疑被小米搶走

另一方面，5月23日，小米創辦人雷軍突然在微博上發表一張海報，海報底部有小米的logo和徠卡（Leica）的logo，相當於官宣小米與徠卡將會進行戰略合作。

眾所周知，華為和徠卡合作已經有好幾年，由2016年3月推出的P9開始，華為的旗艦手機的鏡頭就一直獲得徠卡加持。這也令華為的旗艦手機的品牌形象和售價都有所提高。但雷軍現在似乎是暗示，徠卡和華為的合作到此為止，接着會改為和小米合作。或者最低限度，在智能手機市場上，徠卡不會再和華為獨家合作。

其實，市場去年已開始揣測，徠卡和華為可能會結束合作關係。這主要因為華為受到晶片和軟件（Android作業系統和GMS程式）禁運，以及歐洲多國禁止使用其網絡設備，它的旗艦手機產銷量大不如前；相反，小米因為華為被制裁，而搶奪到部分市場佔有率，其手機出貨量已經遠超華為。市場現時估計，將於7月發表的小米12 Ultra，將會是小米和徠卡合作的第一款手機。

幸好，在電動汽車市場上，華為傳來一個稍堪告慰的好消息。由賽力斯和華為合作、被稱為首款「鴻蒙」汽車的「問界M5」上市87日，一共賣出了11,296輛。相對於之前華為的電動車業務一直雷聲大、雨點小，這次總算是挽回了一點面子。

據悉，賽力斯和華為去年合作推出的SF5，只賣了9個月就停產，其每月銷量最多也只是2000餘輛。而北汽和華為去年合作推出的「極狐αS」，甚至比SF5更慘淡，每月銷量不到500輛是常態，有些月份甚至只賣出兩位數。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]