劉宇亮：數字哨兵助力 商湯發圍

人臉識別健康碼核驗需求持續

從覆蓋場所來看，「數字哨兵」重點覆蓋25類場所，包括學校、居民小區、機關事業單位、政務服務中心、公共場館、公園、建築工地、醫療機構、商場超市、長途汽車站等，範圍甚廣。北京、廣州、東莞、珠海、廈門、昆明、寧波等地已先後推出政策或實際展開「數字哨兵」的部署工作。

從市場規模來看，假設每個場所平均配置4台機，規模就達到331億元人民幣。這已經成為多地防疫的實質需求，相關採購需求將集中在第二、第三季釋放，社會面需求將持續。

值得留意是，在香港上市的商湯科技 （0020）被納入首批合格商名錄，商湯科技表示，將大力投入「數字哨兵」的產能和部署。該公司的「數字哨兵」可在使用者無接觸、不摘口罩情况下實現精準測溫、快速通行；加上最近上海市5家銀行分行分別與商湯、鈦米等24家人工智能企業雲簽署授信協議，共同發布650億元人民幣貸款總授信額度，協助人工智能企業復工復產，相信商湯股價有望重上6.8元水平。

獨立股評人

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[劉宇亮 股宇有云]