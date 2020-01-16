證監提醒NFT風險 部分或涉受規管活動

【明報專訊】近來本港掀起非同質化代幣（NFT）熱潮，各界名人企業紛紛推出自家NFT產品。證監會提醒投資者注意NFT的相關風險，指NFT與其他虛擬資產一樣面對較高的風險，包括二手市場流通性不足、價格波動、定價欠缺透明度、遭黑客入侵及欺詐等風險。證監續稱，投資者應注意這些風險，若他們未能完全理解NFT和承受潛在虧損，則不應投資於這些資產。
具「證券」或「集體投資計劃」特性
據證監會的觀察所得，大部分NFT都代表其相關資產，例如是電子圖像、藝術品、音樂或影片的一個獨一無二版本。整體而言，若某NFT是一個真正以數碼形式存在的收藏品，與之相關的活動便不屬於證監會的監管範圍。
然而，證監留意到，有些NFT跨越了收藏品與金融資產之間的界線，例如有與「證券」或尤其是「集體投資計劃」下相類似結構的「細分化」或「同質化」NFT。證監指出，若某NFT構成了集體投資計劃下的權益，推廣或分銷NFT便可能構成「受規管活動」。任何人如要參與受規管活動，不論是在香港或以香港投資者為對象，均須獲證監會發牌，獲當局豁免除外。此外，若有關NFT的安排涉及向香港公眾提出參與集體投資計劃的要約，亦可能會觸發《證券及期貨條例》下的認可規定。