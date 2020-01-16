證監提醒NFT風險 部分或涉受規管活動

具「證券」或「集體投資計劃」特性

據證監會的觀察所得，大部分NFT都代表其相關資產，例如是電子圖像、藝術品、音樂或影片的一個獨一無二版本。整體而言，若某NFT是一個真正以數碼形式存在的收藏品，與之相關的活動便不屬於證監會的監管範圍。

然而，證監留意到，有些NFT跨越了收藏品與金融資產之間的界線，例如有與「證券」或尤其是「集體投資計劃」下相類似結構的「細分化」或「同質化」NFT。證監指出，若某NFT構成了集體投資計劃下的權益，推廣或分銷NFT便可能構成「受規管活動」。任何人如要參與受規管活動，不論是在香港或以香港投資者為對象，均須獲證監會發牌，獲當局豁免除外。此外，若有關NFT的安排涉及向香港公眾提出參與集體投資計劃的要約，亦可能會觸發《證券及期貨條例》下的認可規定。