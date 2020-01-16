阿里前高層發起 港第二隻SPAC周五上市

根據上市文件，Vision Deal HK的A類股份及上市權證均僅限於專業投資者買賣，A類股份將佔已發行股份總數的80%，每手11萬股，每股發行價10元，每手初始價值110萬元；上市權證每手5.5萬股。

物色智能車跨境電商相關收購

此外，該公司在物色併購目標時，擬集中專門從事智能汽車技術；或具備供應鏈及跨境電商能力，從內地消費升級趨勢中受益的中國公司。

畢馬威中國資本市場諮詢組合伙人劉大昌表示，基於近月市况波動、流動性收緊，SPAC的活躍度亦隨整體新股市場偏向淡靜，Vision Deal HK有望為市場注入動力。他期望，隨着未來市况改善，更多SPAC可登陸香港，並在併購交易時引進高增長、創新的新經濟行業企業，進一步活化本港市場。