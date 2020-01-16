港PMI連續兩月保持擴張

創2011年3月以來高位

報告指出，企業訂單和產出量隨防疫限制放寬在第二季中段增長加快，有業者表示發放消費券對本地業務具刺激作用。出口需求隨疫情持續緩和而回升，扭轉連挫4月的趨勢，但來自內地的新增業務，則因內地防疫限制措施再受影響。

另訂單需求轉旺帶動5月就業增長，推動企業擴充採購。受訪業者表示，在供應鏈瓶頸、訂單增長下，累積更多工作，在5月進一步積壓，擴張速度更是去年12月以來最急。價格方面，由於採購、運輸和薪金成本上升，5月的投入成本繼續攀升，不過通脹和投入成本升幅按月放緩。報告指企業5月續看好經營前景，但不及上月樂觀，市場普遍期待隨疫情緩解，需求可進一步復蘇。

本港昨新增543宗新冠確診，6月以來逐漸增加，不過彭博經濟研究認為，雖然6月底第三輪放寬推遲，不過政府更加關注住院和死亡病例，只要保持穩定，就不重新收緊已放鬆的措施，經濟有力繼續復蘇。