憧憬澳門放寬入境 賭股全線升

賀一誠：會下調今年博彩收入預測

賀一誠昨出席石排灣衛生中心揭幕儀式後回應傳媒時稱，今年財政預算料博彩收入1300億澳門元，卻因近期賭收減少，會下調預測。在衛星場發展方面，他強調沒有說過衛星場違法，任何衛星場只要與承批公司簽訂協議便是合法公司，並料大部分衛星場會留下來，卻未有準確數字。不過《濠博新聞》報道，雖然澳門在修改《博彩法》減辣，但是引述業界消息稱，仍有6至8間衞星場於本月底或將面臨結業。

此外，據澳門端午節3日長周末入境旅客有7萬人次。花旗發表報告更引述業內消息稱，澳門6月份首5天博彩收入約6億澳門元，日均1.2億澳門元，比5月日均1.08億澳門元高，同時貴賓及中場博彩生意亦按月改善，該行擬維持6月份賭收預測在30億澳門元不變。