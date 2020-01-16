中國國債受惠減息 MPF可買

明報記者 龍彩霞

臨近退休人士多會將資產轉至固定收益類別，但要留意，現時美國正值加息周期，不宜加倉美債。強積金可投資中國政府債券，正好為固定收益類別增加了一個選擇。隨着聯儲局目前加快縮減買債計劃並提速加息，美國與中國的貨幣政策更顯分歧。

中國積極發展 ESG債可留意

景順固定收益部亞太區ESG投資組合經理林純暉認為，ESG債券值得留意，因中國一直積極推廣可持續金融及脫碳的發展。中國的ESG標準亦在迅速與國際ESG標準接軌。與此同時，中國的電網正在向可再生能源轉型，其規模在全球數一數二。中國作為全球第二大綠色債券市場，截至2021年底，綠色債券市場規模已逾2700億美元。因此他認為，對於追求財務回報目標的投資者而言，中國固定收益中的ESG投資有投資潛力。國際能源署預測，到2030年，中國在能源行業的年度投入將達到6400億美元，以實現2030年碳達峰目標，較近年水平增加60%。

FSMOne（香港）環球債券部經理陳家朗表示，隨着債息抽升，息差亦有所擴闊，亞洲BBB級債券收益率普遍已經升至接近5%水平。在孳息曲線平坦化的現象下，經濟衰退風險可能會影響加息步伐，債息繼續上升並非必然。不論債息見頂與否，到期收益率為已知回報，而現時2至5年期的投資級別債券已迎來近年最吸引的時刻。

亞洲高收益債較歐美債值博

另一方面，陳家朗認為歐美高收益債券在經濟衰退憂慮下已開始走弱，而亞洲高收益債券因為早已跌至低點，反而部分地區及行業的值博率更高。陳家朗提醒，內房債務危機持續，加上疫情進一步影響銷售，因此上調全年住宅銷售額的預測跌幅至25%。即使內房政策風向明顯改變，惟未來料會有發展商違約。進取型投資者可選擇捕捉債價反彈機會，或投資亞洲及新興市場高收益債券基金。較保守的投資者可以繼續觀望，並留意未來數月內地經濟狀况有否回暖再決定。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室也發表報告指，隨着投資級債券收益率回升至4.7%以上，預期需求開始浮現。在利率高度波動之際，偏好短存續期的投資級債券。在中資房企債方面，該行認為業績後投資級和BB級債券具上升空間。鑑於信貸環境將保持寬鬆，瑞銀認為投資級和BB級債券在近期回落之後已現吸引力，預計未來6至12個月收益率分別下滑至6.5%及10%。

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[退休綢繆]