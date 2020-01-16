經濟
退休綢繆

財富管理

中國國債受惠減息 MPF可買

【明報專訊】立法會通過強積金可買中國國債，債券類別為中央政府、中央銀行和3家內地政策性銀行發行或無條件擔保的債券。強積金成分基金可把最多30%的資金投資於單一獲豁免當局同一次發行或無條件擔保的債券。聯儲局由於要壓制通脹，普遍預期今年仍會再加息兩次，而傳統加息周期不利債券；但中國情况則相反，仍有降準、降息的空間，有利其國債及企業債。退休人士在投資組合中以確保派息穩定及減少波動為原則，故債券比例會較股票高，但債券類別有很多，也須慎選。

明報記者 龍彩霞

臨近退休人士多會將資產轉至固定收益類別，但要留意，現時美國正值加息周期，不宜加倉美債。強積金可投資中國政府債券，正好為固定收益類別增加了一個選擇。隨着聯儲局目前加快縮減買債計劃並提速加息，美國與中國的貨幣政策更顯分歧。

中國積極發展 ESG債可留意

景順固定收益部亞太區ESG投資組合經理林純暉認為，ESG債券值得留意，因中國一直積極推廣可持續金融及脫碳的發展。中國的ESG標準亦在迅速與國際ESG標準接軌。與此同時，中國的電網正在向可再生能源轉型，其規模在全球數一數二。中國作為全球第二大綠色債券市場，截至2021年底，綠色債券市場規模已逾2700億美元。因此他認為，對於追求財務回報目標的投資者而言，中國固定收益中的ESG投資有投資潛力。國際能源署預測，到2030年，中國在能源行業的年度投入將達到6400億美元，以實現2030年碳達峰目標，較近年水平增加60%。

FSMOne（香港）環球債券部經理陳家朗表示，隨着債息抽升，息差亦有所擴闊，亞洲BBB級債券收益率普遍已經升至接近5%水平。在孳息曲線平坦化的現象下，經濟衰退風險可能會影響加息步伐，債息繼續上升並非必然。不論債息見頂與否，到期收益率為已知回報，而現時2至5年期的投資級別債券已迎來近年最吸引的時刻。

亞洲高收益債較歐美債值博

另一方面，陳家朗認為歐美高收益債券在經濟衰退憂慮下已開始走弱，而亞洲高收益債券因為早已跌至低點，反而部分地區及行業的值博率更高。陳家朗提醒，內房債務危機持續，加上疫情進一步影響銷售，因此上調全年住宅銷售額的預測跌幅至25%。即使內房政策風向明顯改變，惟未來料會有發展商違約。進取型投資者可選擇捕捉債價反彈機會，或投資亞洲及新興市場高收益債券基金。較保守的投資者可以繼續觀望，並留意未來數月內地經濟狀况有否回暖再決定。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室也發表報告指，隨着投資級債券收益率回升至4.7%以上，預期需求開始浮現。在利率高度波動之際，偏好短存續期的投資級債券。在中資房企債方面，該行認為業績後投資級和BB級債券具上升空間。鑑於信貸環境將保持寬鬆，瑞銀認為投資級和BB級債券在近期回落之後已現吸引力，預計未來6至12個月收益率分別下滑至6.5%及10%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

The Henderson頂層設萬呎宴會廳 曲面玻璃幕牆 俯瞰維港景
The Henderson頂層設萬呎宴會廳 曲面玻璃幕牆 俯瞰維港景
前身美利道停車場 恒地5年前233億奪標
前身美利道停車場 恒地5年前233億奪標
Silicon Hill加推153伙 217呎折實380萬起
Silicon Hill加推153伙 217呎折實380萬起
康怡2房868萬沽 4年多實蝕30萬
康怡2房868萬沽 4年多實蝕30萬
信和3商場端午長假生意額升15%
信和3商場端午長假生意額升15%
華泰開放App平台 邀中小券商「加盟」 新股熱潮暫退 冀推理財產品吸客增銷售
華泰開放App平台 邀中小券商「加盟」 新股熱潮暫退 冀推理財產品吸客增銷售
年初至今31本地券商結業或停業
年初至今31本地券商結業或停業
德杰：客戶查詢虛擬資產牌照「升級」增
德杰：客戶查詢虛擬資產牌照「升級」增
實際操作有別傳統券商 料合規成本增
實際操作有別傳統券商 料合規成本增
匯豐恒生網上理財櫃員機故障 午後復常
匯豐恒生網上理財櫃員機故障 午後復常
陳茂波：繼續豐富本港金融市場多元發展
陳茂波：繼續豐富本港金融市場多元發展
新意網促科技園確保土地發展創科
新意網促科技園確保土地發展創科
華泰証券易峘：內地復工倘順利 下半年GDP可增逾5％
華泰証券易峘：內地復工倘順利 下半年GDP可增逾5％
瑞聯韋立民：歐美通脹被低估 股市續波動
瑞聯韋立民：歐美通脹被低估 股市續波動
電動車威馬控股突圍不易 行業高增長期 銷量去年跑輸大市
電動車威馬控股突圍不易 行業高增長期 銷量去年跑輸大市
大新：5月個貸放款額增兩成 下半年個貸息或升至2厘
大新：5月個貸放款額增兩成 下半年個貸息或升至2厘
應對虛銀競爭 服務體驗迎戰
應對虛銀競爭 服務體驗迎戰
三跑中亞區樞紐中心3期年底啟用 DHL：貨運量可提升五成
三跑中亞區樞紐中心3期年底啟用 DHL：貨運量可提升五成
人源小鼠提升新藥測試成效
人源小鼠提升新藥測試成效
冀將末期癌症變成慢性病
冀將末期癌症變成慢性病
張兆聰：油價倘調整 可趁低吸
張兆聰：油價倘調整 可趁低吸
李澄幸：多元貨幣保單 適合教育儲蓄
李澄幸：多元貨幣保單 適合教育儲蓄
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 中移Call 16408
金子：大行唱好 中移Call 16408
張兆聰：收成期看 美團估值合理
張兆聰：收成期看 美團估值合理
伍禮賢：京東方精電增長平穩 現價可留意
伍禮賢：京東方精電增長平穩 現價可留意
潘啓才：作為投資者 不可不認識元宇宙NFT
潘啓才：作為投資者 不可不認識元宇宙NFT
張玉峰：美股好淡爭持 Visa具抗跌力
張玉峰：美股好淡爭持 Visa具抗跌力
私人銀行開戶盡享服務優惠
私人銀行開戶盡享服務優惠
沈永年：珠海多處打造情侶路
沈永年：珠海多處打造情侶路
陸振輝：聰明人捨得養生
陸振輝：聰明人捨得養生
徐惠芳：通脹恐未見頂 歐元受壓
徐惠芳：通脹恐未見頂 歐元受壓
區偉志：虛擬世界進入新管治模式：DAO
區偉志：虛擬世界進入新管治模式：DAO
謝偉銓：物業管理迎來大灣區發展機遇
謝偉銓：物業管理迎來大灣區發展機遇
劉思明：中港股市迎「蜜月期」
劉思明：中港股市迎「蜜月期」
林少陽：能源配置 對冲風險不太遲
林少陽：能源配置 對冲風險不太遲
技術取勝：匯控處上升通道
技術取勝：匯控處上升通道
李聲揚：股市哪天會「明朗」？
李聲揚：股市哪天會「明朗」？
蔡金強：股市續反彈 且行且珍惜
蔡金強：股市續反彈 且行且珍惜
徐家健：樂與怒經濟學之鏡粉唔係魚
徐家健：樂與怒經濟學之鏡粉唔係魚
艾雲豪：併購基金穩贏？
艾雲豪：併購基金穩贏？
李順威：股市反彈信號 有迹可尋
李順威：股市反彈信號 有迹可尋
劉思明：復蘇能見度高 李寧後抽望再升
劉思明：復蘇能見度高 李寧後抽望再升
何啟聰：電商購物節臨近 阿里牛61656
何啟聰：電商購物節臨近 阿里牛61656
瑞銀亞洲：季績勝預期 美團牛61183
瑞銀亞洲：季績勝預期 美團牛61183
摩根大通亞洲：汽車下鄉重推 比亞迪購17421
摩根大通亞洲：汽車下鄉重推 比亞迪購17421
周顯：加密貨幣牛市必重來
周顯：加密貨幣牛市必重來
王弼：多國開放 迪士尼值分批增持
王弼：多國開放 迪士尼值分批增持
曾淵滄：長實高層增持 53元不算高
曾淵滄：長實高層增持 53元不算高
湯文亮：銀行不敢用on demand條款
湯文亮：銀行不敢用on demand條款
陳永傑：鮑威爾連任 續加息壓通脹
陳永傑：鮑威爾連任 續加息壓通脹
廖偉強：樓價料谷底反彈一成
廖偉強：樓價料谷底反彈一成
布少明：住宅以外物業「追落後」
布少明：住宅以外物業「追落後」
馬泰陽：股幣波動 樓市穩健保值
馬泰陽：股幣波動 樓市穩健保值
Prince Central享盡鐵路優勢
Prince Central享盡鐵路優勢
珀麗灣成交跌 均呎反升逾1%
珀麗灣成交跌 均呎反升逾1%