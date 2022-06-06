珀麗灣成交跌 均呎反升逾1%

明報記者 陳寶恩

中原地產高級資深分區營業經理溫詩雁表示，珀麗灣5月累錄約15宗成交，新近錄得26座高層C室易手，實用589方呎2房間隔，屬「水晶戶」，即廳、房均不設窗台，採落地玻璃窗設計，享青馬大橋海景；原業主叫價700萬元，新近零議價沽出，實呎11,885元，較同類市價約730萬元低約4%；原業主2018年12月以600萬元買入，持貨3年半，帳面獲利100萬元或約17%。

「新香港人」8200萬購GRAND AUSTIN

另一方面，近期不乏居港滿7年、獲香港永久居民身分的「新香港人」入市；中原地產分行經理胡鴻洲表示，柯士甸站GRAND AUSTIN第2座高層C室，實用1731方呎、5房雙套間隔，以8200萬元連1個車位易手、實呎47,371元，成交價、呎價均創屋苑新高，新買家為「新香港人」，料以個人名義首置入市，即只需付樓價4.25%印花稅，涉約348.5萬元。

據悉，單位原由中資公司持有，2014年以5888.8萬元向發展商一手購入，及後以約200萬元購入車位，以單位連車位約6088.8萬元計，原業主持貨8年，帳面獲利2111.2萬元或約35%。

香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳帝景灣新錄6座中層D室易手，實用586方呎2房連儲物房間隔，原業主開價1200萬元，減價62萬元或5%後，以1138萬元售出、實呎19,420元；原業主2015年6月以870.6萬元向發展商一手購入單位，持貨7年，帳面賺267.4萬元或31%。

帝景灣2房減價5%至 1138萬易手

市場消息稱，大圍半新盤珀玥低層E室，實用222方呎1房套間隔，新近以465萬元易手、實呎20,946元；原業主2018年492.95萬元一手購入，持貨4年，帳面蝕27.95萬元或近6%；若連同使費計，原業主估計實蝕逾47萬元離場，蝕幅近一成。

另香港置業首席高級營業經理林冬盈表示，樓齡約57年的大角嘴英美大廈，一伙高層實用面積540方呎B室3房戶，原業主因移民，叫價650萬急放，經議價後減62萬或近一成，獲投資客以588萬元承接、實呎10,889元；原業主2019年5月以約490萬元購，持貨3年，帳面賺98萬元或兩成。

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