經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：樓價料谷底反彈一成

【明報專訊】1997年7月1日，香港回歸中國，此前幾年，大部分留在香港的人，都對中國投下信心的一票，相信香港未來將更美好。當其時香港樓市非常蓬勃，除了用家及投資者不斷入市外，炒家更把握時機蜂擁進場，形成全民炒樓的風氣！很多市民都樂此不疲，大部分人都能在樓市當中得到紅利！

怎料在1997年尾前出現了亞洲金融風暴，加上當時政府推出的「八萬五」政策，令樓市雪上加霜，樓價應聲倒地，連續5至6年間累積跌幅達七成！如此結果當然出現了很多負資產個案，申請破產人數多達10萬。加上2003年SARS來襲，中央眼見這種形勢，為了穩住香港經濟，亦希望加速經濟復蘇，故在2003年第三季左右推出「自由行」，之後幾年將「自由行」推廣至全國各城市，香港在這10多年經濟急速起飛，確實有賴中國內地的大力支持及幫助。

2014年佔中之後，加上2019年的社會運動，部分不同政見及理想的香港人已經不願意留在香港，情况如同1980至1990年代香港的移民潮。今次移民離開香港的人數雖然不多，但這股移民潮仍未完全結束。香港這幾年受疫情的影響，經濟下滑，確實需要一些外來的力量激活香港的經濟，增加外來人口就是最佳方法。

倘有限度通關 樓價望再爆升

今年第一季，樓價受第五波疫情影響，首季樓價跌約4%，隨着疫情減退，樓價已經反彈，追回大部分的跌幅。筆者相信隨着疫情的減退，新一屆特首上任，有望重新展開一切經濟活動；加上如果能作適當及有限度的通關，香港的樓價絕對有可能再次爆升，因此筆者相信今年的樓價能從第一季的谷底，反彈超過一成！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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