陳永傑：鮑威爾連任 續加息壓通脹

鮑威爾的連任，將會貫徹聯儲局未來兩次顯著加息0.5厘的計劃。

堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治指出，政策利率到8月份將提高至約2厘，後續行動要取決於供求對通脹的影響而定，期望通脹出現回落趨勢。她認為，聯儲局加息只能減少需求，不能影響供應層面，但供應同樣會嚴重影響到通脹，連同其他因素將影響貨幣政策路徑，需要密切監測。

喬治表示，聯儲局官員認為市場經已消化縮表計劃，但隨着6月份啟動縮表，必須密切觀察市場反應。夏季至秋季運作尤其重要，以了解市場對縮減龐大資產負債表的消化情况。

今年沒有貨幣政策決策權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，美國經濟經已對聯儲局加息作出迅速反應，當局可能在未來2次接連加息0.5厘之後，9月份暫停加息步伐。博斯蒂克指出，金融市場已經對貨幣緊縮政策作出迅速反應，其他經濟環節也很可能會迅速對政策作出調整，市場強勁需求與通脹勢頭很快會受到壓抑。

勉強加息太多 傷害全球經濟

博斯蒂克又估計，聯儲局在6月及7月份接連加息0.5厘之後，再視乎市場情况而調整貨幣政策，通脹一旦仍未受控，則可以進一步加息，相反則可以暫緩加息。

筆者看法是，全球經濟存在太多變數，聯儲局加息應會採取具彈性的方式，勉強加得太多會傷害全球經濟。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]