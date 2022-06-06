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2022年6月6日星期一
周顯 投資二三事
投資策略
The Henderson頂層設萬呎宴會廳 曲面玻璃幕牆 俯瞰維港景
前身美利道停車場 恒地5年前233億奪標
Silicon Hill加推153伙 217呎折實380萬起
康怡2房868萬沽 4年多實蝕30萬
信和3商場端午長假生意額升15%
華泰開放App平台 邀中小券商「加盟」 新股熱潮暫退 冀推理財產品吸客增銷售
年初至今31本地券商結業或停業
德杰：客戶查詢虛擬資產牌照「升級」增
實際操作有別傳統券商 料合規成本增
匯豐恒生網上理財櫃員機故障 午後復常
陳茂波：繼續豐富本港金融市場多元發展
新意網促科技園確保土地發展創科
華泰証券易峘：內地復工倘順利 下半年GDP可增逾5％
瑞聯韋立民：歐美通脹被低估 股市續波動
電動車威馬控股突圍不易 行業高增長期 銷量去年跑輸大市
大新：5月個貸放款額增兩成 下半年個貸息或升至2厘
應對虛銀競爭 服務體驗迎戰
三跑中亞區樞紐中心3期年底啟用 DHL：貨運量可提升五成
人源小鼠提升新藥測試成效
冀將末期癌症變成慢性病
張兆聰：油價倘調整 可趁低吸
李澄幸：多元貨幣保單 適合教育儲蓄
環球經濟數據
金子：大行唱好 中移Call 16408
張兆聰：收成期看 美團估值合理
伍禮賢：京東方精電增長平穩 現價可留意
潘啓才：作為投資者 不可不認識元宇宙NFT
張玉峰：美股好淡爭持 Visa具抗跌力
私人銀行開戶盡享服務優惠
沈永年：珠海多處打造情侶路
陸振輝：聰明人捨得養生
徐惠芳：通脹恐未見頂 歐元受壓
區偉志：虛擬世界進入新管治模式：DAO
謝偉銓：物業管理迎來大灣區發展機遇
劉思明：中港股市迎「蜜月期」
林少陽：能源配置 對冲風險不太遲
技術取勝：匯控處上升通道
李聲揚：股市哪天會「明朗」？
蔡金強：股市續反彈 且行且珍惜
徐家健：樂與怒經濟學之鏡粉唔係魚
艾雲豪：併購基金穩贏？
李順威：股市反彈信號 有迹可尋
劉思明：復蘇能見度高 李寧後抽望再升
何啟聰：電商購物節臨近 阿里牛61656
瑞銀亞洲：季績勝預期 美團牛61183
摩根大通亞洲：汽車下鄉重推 比亞迪購17421
周顯：加密貨幣牛市必重來
王弼：多國開放 迪士尼值分批增持
曾淵滄：長實高層增持 53元不算高
湯文亮：銀行不敢用on demand條款
陳永傑：鮑威爾連任 續加息壓通脹
廖偉強：樓價料谷底反彈一成
布少明：住宅以外物業「追落後」
馬泰陽：股幣波動 樓市穩健保值
Prince Central享盡鐵路優勢
珀麗灣成交跌 均呎反升逾1%
中國國債受惠減息 MPF可買
周顯：加密貨幣牛市必重來
【明報專訊】沒幾天前，一位朋友問我：「為什麼政治上的黃絲喜歡炒細價股，藍絲卻很少炒細價股呢？」
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技術取勝：匯控處上升通道
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蔡金強：股市續反彈 且行且珍惜
徐家健：樂與怒經濟學之鏡粉唔係魚
艾雲豪：併購基金穩贏？
李順威：股市反彈信號 有迹可尋
劉思明：復蘇能見度高 李寧後抽望再升
何啟聰：電商購物節臨近 阿里牛61656
瑞銀亞洲：季績勝預期 美團牛61183
摩根大通亞洲：汽車下鄉重推 比亞迪購17421
周顯：加密貨幣牛市必重來
王弼：多國開放 迪士尼值分批增持
曾淵滄：長實高層增持 53元不算高
湯文亮：銀行不敢用on demand條款
陳永傑：鮑威爾連任 續加息壓通脹
廖偉強：樓價料谷底反彈一成
布少明：住宅以外物業「追落後」
馬泰陽：股幣波動 樓市穩健保值
Prince Central享盡鐵路優勢
珀麗灣成交跌 均呎反升逾1%
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