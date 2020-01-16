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區偉志：虛擬世界進入新管治模式：DAO

【明報專訊】隨着新一代互聯網Web 3.0及去中心化系統的發展，DAO的應用愈來愈普及，例如最近發行的ApeCoin也有DAO的功能，作為管理未來元宇宙的權力系統。究竟DAO如何運作？標榜高度透明和去中心化，同時又是否真的安全可靠？

去中心化自治組織（Decentralized Autonomous Organization，簡稱DAO）是一個由智能合約構建，成員共同管理及電腦程序編碼支持的組織，並強調所有事情由社區主導，沒有中央治理。投資者可以通過購買該DAO的代幣或NFT來加入組織，從而擁有參與組織治理和投票的權利。而DAO內的任何編碼變動都需要經過成員投票，通過後編碼便會自動生效，目的是減少人為錯誤及防止一人獨大。其理念其實與傳統公司的股東大會差不多，股東按持股比例投票，對公司所有動議有最終決定權。DAO可以應用於多個範疇，以下介紹其中3個類別：協議DAO、投資DAO及慈善DAO。

協議DAO（Protocol DAO）主要為DeFi項目，例如MakerDAO及Uniswap，以提供各樣的去中心化金融服務。持有其代幣便有投票權，可以修改平台上提供的服務，甚至投票通過開展新業務。5月初穩定幣UST與美元脫鈎導致其原生幣Luna跌至一文不值，始創人推出的Luna 2.0救亡方案最終獲得DAO投票通過，也是自治組織的一個好例子。

至於投資DAO（Investment DAO），顧名思義是為了讓志同道合的人一起去投資，特別是投資在與數字資產相關的初創項目或NFT 。MetaCartel Ventures是其中一個最受歡迎投資DAO，其專注投資早期發展階段的去中心化應用程式（DApp）。透過從成員間集資，使參與者能夠以較少資金便能投資於大型項目，須知這些項目一向只給予機構投資者參與。投資DAO就像一個基金匯集資金去投資一樣，但投資者於每項投資都有投票權，變相自己成為基金經理，省卻管理費用並可增加透明度。

參與者能以較少資金投資大型項目

慈善DAO（Charity DAO） 看似沒有商業價值，卻在俄烏戰事中擔任了重要的籌款角色。如Save Ukraine DAO透過發行UKR代幣，從世界各地籌集加密貨幣支援烏克蘭，並將捐款贈予當地的慈善機構。UKR除了是捐款的證明外，持有者更可以參與DAO的治理，能清晰知道捐款的使用情況，甚至能投票決定資金去向，分配資金予不同的人道救援組織。慈善團體的高行政費用及低透明度一直被人詬病，DAO的公開透明運作無疑能增加捐款者的信心，令大眾對慈善DAO的信任度大增。

DAO的其中一大亮點是透明度。由於DAO在區塊鏈上運作，組織內世界各地的成員都能隨時查看項目的運作情況和資金流向，加上DAO內的智能合約是不可修改並自動執行的，大大降低資料被胡亂篡改及挪用公款的風險，也更易讓志同道合的人走在一起（如社交DAO），以開拓更多商機。DAO 使項目的決策過程民主化，把決策權交回持份者，這正是去中心化的精髓。

DAO這個創新的概念確實解決了傳統公司的部分弊端，但其體系仍處於發展階段亦存有不少漏洞。現時並沒有法律和政府組織去監管DAO的運作，因此即使區塊鏈上的運作公開透明，但當DAO出現問題時，投資者亦無從申索和求助。此外，DAO上的程式碼都是經人手編寫，難免有出錯的機會，令駭客有機可乘。由於修改DAO內的智能合約需要經過提案和投票，決策效率欠佳，以至DAO不能對問題作出即時反應，耗時的程序容易令DAO的損失慘重。隨着DAO被廣泛應用，駭客攻擊的次數和金額亦大增，例如在遊戲DAO內最出名的AxieDAO，其Axie Infinity亦被駭客盜走了6億美元。可見，雖然DAO看似是一個升級版的公司架構，但亦存在不少風險。此外，很多項目的創建團隊及基金會本身也擁有大量代幣，他們往往行動一致，所以若以一幣一票的形式投票，對小投資者亦不一定公平，投票機制有待優化。

總的來說，DAO顛覆了大眾對傳統公司架構的既有概念，是區塊鏈一個蓄勢待發的嶄新模式。雖然這個運作模式仍存在不少漏洞，其效率和成效仍有待觀察及驗證，但相信隨着Web 3.0的高速發展，DAO也會漸漸得到改良而成熟起來。

香港數碼資產學會共同創辦人

www.hkdas.net

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[區偉志 加密解碼]

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