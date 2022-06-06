冀將末期癌症變成慢性病

合成化學暨分子生物學有限公司總裁、香港大學化學系教授支志明表示，特別希望將晚期的肺癌、肝癌和鼻咽癌等轉化為可以治療或控制的慢性病，令患者的存活期大幅延長，同時大幅減少副作用。

他解釋，晚期癌症治療方案選擇比較少，例如無法進行外科手術，藥物的選擇也較少，通常是用化療藥。以晚期肺癌常用的兩種化療藥「順鉑」（Cisplatin）和「卡鉑」（Carboplatin）為例，前者療效較好，但副作用較強，年紀大的病人很難使用；後者副作用較小，療效卻不夠強。

LSCCB研發了新一代化療藥，從初步體外癌細胞測試來看，其療效不錯。支志明希望，透過更長期體外癌細胞測試和人源小鼠測試，證明到這種新一代化療藥不但療效強，副作用亦較小，不止能夠抑制癌細胞，還能夠殺死癌細胞，至少在5年內不復發。

計劃測試中西藥混合療效

此外，他亦計劃測試一些中藥單方及複方，以及將中西藥多種療法混合的療效，希望至少可以測試到10多種中藥、數十種西藥以及免疫療法等組合。

Invitrocue香港研究員黃琳指出，體外癌細胞測試和人源小鼠測試各有優點。前者的做法是，從患者身體抽取小部分腫瘤組織，在體外的受控環境下，以3D技術培植他的癌細胞，待兩星期後形成患者的「腫瘤類器官」，用來測試多種抗癌藥。由於腫瘤類器官患者體內癌腫瘤極相似，所以能夠模擬出患者體內癌細胞對不同化療藥和標靶藥的反應，包括抗藥性。

這種測試優點是成本低、需時短，幾星期可以一次過測試出多種抗癌藥的效果，約3.5萬元已可以測試到8種化療藥或標靶藥。但缺點是只適用於實體癌腫瘤，血癌和淋巴癌並不適用。此外，由於在體外培養的只有癌細胞，並沒有人類免疫細胞，所以不能用來測試免疫療法。

至於人源小鼠測試，沒有這些限制。但其成本會高得多，所需時間亦較長。另外，體外癌細胞測試是屬於個人化的藥物測試，而LSCCB的計劃是希望找出適用於某一類人的藥物，而非某一個人的藥物，所以不能單靠體外癌細胞測試。

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