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人源小鼠提升新藥測試成效

【明報專訊】開發新藥的過程相當漫長兼花費龐大，因為當中需要測試很多配方，通過多個階段的測試；而在動物測試有效的，在人體臨牀測試時又不一定有效。有生物科技公司推出一種「人源小鼠」（Humanized Mice）測試，令小鼠擁有人類般的免疫系統，從而令牠們身上的藥物測試更加接近人類臨牀測試。

明報記者 薛偉傑

Invitrocue香港總經理張慧儀、研究員黃琳博士表示，以往曾經有不少藥物在小鼠身上看來有效，但到做人類臨牀測試時，才發現那些藥物其實對人體無效，浪費了時間。因此，有科學家提出人源小鼠方案。簡單來說，這是要令小鼠擁有人類般免疫系統，令牠們身上的藥物測試更加接近人類臨牀測試。

及早淘汰無效藥物 節省時間成本

其中，新加坡科技研究局屬下分子與細胞生物學研究院資深首席研究員陳清峰博士，是這方面先行者，早在10多年前就開始研究有關技術，所提出的人源小鼠方案，包括以下步驟：（1）先用輻射殺死小鼠絕大部分免疫細胞；（2）從人類臍帶血提取幹細胞，並注射入上述小鼠尾巴內靜脈；（3）3個月後，小鼠體內重新建立起像人類的免疫系統；（4）小鼠之後可以繼續生存一年以上。這段時間足以讓小鼠染上某種疾病（例如長出某種癌腫瘤），再做藥物測試。為避免不必要的誤差，每隻小鼠只會做一次藥物測試。

根據研究，這種人源小鼠的肝、脾、肺、骨髓、淋巴結等器官內的免疫細胞當中，有超過80%都是人類免疫細胞。因此，人源小鼠測試遠比傳統動物測試，更接近人類臨牀測試。若某種藥物在人源小鼠身上無效，毋須再做人類臨牀測試，及早淘汰無效藥物，節省整體開發時間。

可測試抗癌藥傳染病藥

張慧儀和黃琳表示，人源小鼠測試用途廣闊，原則上，可以測試所有抗癌藥，包括化療藥、標靶藥及免疫療法；還可以測試各種炎症和傳染病（包括愛滋病、新冠病毒等）藥物。

2018年，Invitrocue新加坡總公司和陳清峰共同成立合資公司Invivocue，將人源小鼠技術商業化。據悉，Invitrocue新加坡總公司早前已經和某些國際大藥廠簽下合作協議，將會使用人源小鼠測試新藥，作為臨牀前藥物測試。

Invitrocue在香港也接到有關人源小鼠測試的查詢，主要來自大學等科研機構。其中，由創新科技署Health@InnoHK創新平台資助成立的合成化學暨分子生物學有限公司（LSCCB），在5月17日和Invitrocue香港分公司簽訂為期5年的策略性合作協議，計劃借助Invitrocue的人源小鼠測試和體外癌細胞測試，來研發新一代抗癌化療藥及混合治療方案。

張慧儀和黃琳表示，目前人源小鼠都在新加坡飼養，也計劃在當地測試。不過，若本地客戶要求，可以將人源小鼠運來香港作測試。中長期來說，該公司計劃在香港或中國內地飼養人源小鼠，方便就地測試。

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