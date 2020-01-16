經濟

三跑中亞區樞紐中心3期年底啟用 DHL：貨運量可提升五成

【明報專訊】今年適逢國際速遞公司DHL Express在港投入服務50周年，上月底在推出「DHL智取櫃寄件服務」，在機場第三跑道的中亞區樞紐中心第三期擴建部分亦將於今年12月啟用，貨運量可較現時提升五成。DHL香港及澳門高級副總裁暨董事總經理吳志忠表示，本港經歷逾兩年疫情「逆風」，認為今年是市場尋找「平衡點」的一年。

吳志忠表示，過去客機腹艙屬物流鏈重要一環，因疫情爆發遭到打擊，DHL在全球擁有據點以及飛機團隊，令集團業務在疫情下反而迅速增長；現時全球客運市場逐漸恢復，港府最近亦放寬檢疫措施，期盼年內能有更多客運飛機返回市場，緩解貨運市場供應緊張的狀態。

自動化貨件處理系統提升效率

吳志忠稱，看好香港貨運市場，儘管本港對外防疫政策與其他各國不同， 但港人對海外電商需求強勁，本港亦享有地埋優勢。DHL在三跑的貨運中心將於12月完成擴建工程並投入服務，成為DHL在全球三大樞紐中心之一；吳指出，選址香港主因航機均可在4小時內抵達亞太區及珠江三角洲地區內主要城市。

他又稱，中亞區樞紐中心將採用自動化貨件處理系統，能有效提升貨件處理效率，加上現時本港繁忙時段處理貨物的狀態相當飽和，當第三期擴建部分完全投入服務後，可提升現時貨運量五成。

吳志忠表示，公司在港扎根50年，見證速遞市場隨俗為變，特別近年疫情加快供需兩方對速遞服務趨向數碼化和自動化。他表示，5月底推出「DHL智取櫃寄件服務」，客戶可透過網上完成寄件手續，再到DHL智取櫃投寄貨件，寄件手續全程由客戶自行完成，毋須到有客服的速遞中心處理，客戶寄件時間可更彈性。目前全港有17個智取櫃點提供該服務。

上 / 下一篇新聞

The Henderson頂層設萬呎宴會廳 曲面玻璃幕牆 俯瞰維港景
The Henderson頂層設萬呎宴會廳 曲面玻璃幕牆 俯瞰維港景
前身美利道停車場 恒地5年前233億奪標
前身美利道停車場 恒地5年前233億奪標
Silicon Hill加推153伙 217呎折實380萬起
Silicon Hill加推153伙 217呎折實380萬起
康怡2房868萬沽 4年多實蝕30萬
康怡2房868萬沽 4年多實蝕30萬
信和3商場端午長假生意額升15%
信和3商場端午長假生意額升15%
華泰開放App平台 邀中小券商「加盟」 新股熱潮暫退 冀推理財產品吸客增銷售
華泰開放App平台 邀中小券商「加盟」 新股熱潮暫退 冀推理財產品吸客增銷售
年初至今31本地券商結業或停業
年初至今31本地券商結業或停業
德杰：客戶查詢虛擬資產牌照「升級」增
德杰：客戶查詢虛擬資產牌照「升級」增
實際操作有別傳統券商 料合規成本增
實際操作有別傳統券商 料合規成本增
匯豐恒生網上理財櫃員機故障 午後復常
匯豐恒生網上理財櫃員機故障 午後復常
陳茂波：繼續豐富本港金融市場多元發展
陳茂波：繼續豐富本港金融市場多元發展
新意網促科技園確保土地發展創科
新意網促科技園確保土地發展創科
華泰証券易峘：內地復工倘順利 下半年GDP可增逾5％
華泰証券易峘：內地復工倘順利 下半年GDP可增逾5％
瑞聯韋立民：歐美通脹被低估 股市續波動
瑞聯韋立民：歐美通脹被低估 股市續波動
電動車威馬控股突圍不易 行業高增長期 銷量去年跑輸大市
電動車威馬控股突圍不易 行業高增長期 銷量去年跑輸大市
大新：5月個貸放款額增兩成 下半年個貸息或升至2厘
大新：5月個貸放款額增兩成 下半年個貸息或升至2厘
應對虛銀競爭 服務體驗迎戰
應對虛銀競爭 服務體驗迎戰
人源小鼠提升新藥測試成效
人源小鼠提升新藥測試成效
冀將末期癌症變成慢性病
冀將末期癌症變成慢性病
張兆聰：油價倘調整 可趁低吸
張兆聰：油價倘調整 可趁低吸
李澄幸：多元貨幣保單 適合教育儲蓄
李澄幸：多元貨幣保單 適合教育儲蓄
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 中移Call 16408
金子：大行唱好 中移Call 16408
張兆聰：收成期看 美團估值合理
張兆聰：收成期看 美團估值合理
伍禮賢：京東方精電增長平穩 現價可留意
伍禮賢：京東方精電增長平穩 現價可留意
潘啓才：作為投資者 不可不認識元宇宙NFT
潘啓才：作為投資者 不可不認識元宇宙NFT
張玉峰：美股好淡爭持 Visa具抗跌力
張玉峰：美股好淡爭持 Visa具抗跌力
私人銀行開戶盡享服務優惠
私人銀行開戶盡享服務優惠
沈永年：珠海多處打造情侶路
沈永年：珠海多處打造情侶路
陸振輝：聰明人捨得養生
陸振輝：聰明人捨得養生
徐惠芳：通脹恐未見頂 歐元受壓
徐惠芳：通脹恐未見頂 歐元受壓
區偉志：虛擬世界進入新管治模式：DAO
區偉志：虛擬世界進入新管治模式：DAO
謝偉銓：物業管理迎來大灣區發展機遇
謝偉銓：物業管理迎來大灣區發展機遇
劉思明：中港股市迎「蜜月期」
劉思明：中港股市迎「蜜月期」
林少陽：能源配置 對冲風險不太遲
林少陽：能源配置 對冲風險不太遲
技術取勝：匯控處上升通道
技術取勝：匯控處上升通道
李聲揚：股市哪天會「明朗」？
李聲揚：股市哪天會「明朗」？
蔡金強：股市續反彈 且行且珍惜
蔡金強：股市續反彈 且行且珍惜
徐家健：樂與怒經濟學之鏡粉唔係魚
徐家健：樂與怒經濟學之鏡粉唔係魚
艾雲豪：併購基金穩贏？
艾雲豪：併購基金穩贏？
李順威：股市反彈信號 有迹可尋
李順威：股市反彈信號 有迹可尋
劉思明：復蘇能見度高 李寧後抽望再升
劉思明：復蘇能見度高 李寧後抽望再升
何啟聰：電商購物節臨近 阿里牛61656
何啟聰：電商購物節臨近 阿里牛61656
瑞銀亞洲：季績勝預期 美團牛61183
瑞銀亞洲：季績勝預期 美團牛61183
摩根大通亞洲：汽車下鄉重推 比亞迪購17421
摩根大通亞洲：汽車下鄉重推 比亞迪購17421
周顯：加密貨幣牛市必重來
周顯：加密貨幣牛市必重來
王弼：多國開放 迪士尼值分批增持
王弼：多國開放 迪士尼值分批增持
曾淵滄：長實高層增持 53元不算高
曾淵滄：長實高層增持 53元不算高
湯文亮：銀行不敢用on demand條款
湯文亮：銀行不敢用on demand條款
陳永傑：鮑威爾連任 續加息壓通脹
陳永傑：鮑威爾連任 續加息壓通脹
廖偉強：樓價料谷底反彈一成
廖偉強：樓價料谷底反彈一成
布少明：住宅以外物業「追落後」
布少明：住宅以外物業「追落後」
馬泰陽：股幣波動 樓市穩健保值
馬泰陽：股幣波動 樓市穩健保值
Prince Central享盡鐵路優勢
Prince Central享盡鐵路優勢
珀麗灣成交跌 均呎反升逾1%
珀麗灣成交跌 均呎反升逾1%
中國國債受惠減息 MPF可買
中國國債受惠減息 MPF可買