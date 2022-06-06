經濟

應對虛銀競爭 服務體驗迎戰

【明報專訊】虛擬銀行兩年前開業，引發傳統銀行整合數碼服務，一同搶攻年輕人市場。相對其他銀行邀得當紅藝人宣傳，大新銀行（2356）未有選擇明星策略。該行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，雖然宣傳有追星效應，笑言「雖然鏡粉仍會愛鏡仔」，不過若代言的產品不合客戶需要，最終難以留住客戶；該行會較着重其應用程式的使用體驗，指曾使用的客戶回饋皆有良好反應。

傳統銀行可提供客戶意見

至於虛擬銀行主打優惠利息和易用的互動介面，鄧認為虛銀欠缺與客戶的實體接觸，傳統銀行可在分行為客戶提供意見，例如客戶借車貸買車需付全保，銀行可以建議改借個貸，只需第三保等。利率方面，該行出糧戶口能給予約1厘活期利息，而不少銀行定存利率已和虛銀相若。他又稱，虛銀服務暫時以貸存為主，但隨財富管理、外匯兌換等服務漸漸導入，用戶介面最終或與傳統銀行的流動理財差不多。

疫情打擊零售消費，鄧子健表示，信用卡交易額在禁晚市堂食後，較禁令前減少兩成，目前已回復至1月時的九成水平。政府4月發放第一期5000元消費券，問及會否因客戶使用消費券而減少使用信用卡，鄧子健指雖有短暫影響，不過消費券主要替代平常經儲值工具支出的消費，而信用卡消費仍會照常。

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