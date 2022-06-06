經濟

大新：5月個貸放款額增兩成 下半年個貸息或升至2厘

【明報專訊】今年首季本港爆發第五波疫情，零售市道慘淡影響個人貸款市場，大新銀行（2356）總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，2月和3月晚市堂食暫停令個人貸款金額有所下跌，不過4月重新放寬限制後，市民對經濟前景展望好轉，5月份個貸放款額已回到1月水平，按年已錄兩成升幅。他預期，今年餘下時間客戶對個貸續有需求，可維持目前增長，期望全年個貸放款額可以有逾一成的增長。

明報記者 歐陽偉昉

大新分期貸款目前最低利率，特選客戶為1.38厘，一般客戶為1.88厘，貸款期12個月，推廣期至本月底完結。市場預期今年美國將加息至2.5厘，1年期港元銀行同業拆息年初至已累升2.15厘至2.58厘，鄧子健認為目前加息軌迹下，個貸利率下半年無可避免上調，或會升至2厘水平。

投資者不捨得沽「蟹貨」 帶動個貸周轉需求

對於屆時會否影響客戶借貸意欲，他認為個貸3厘以下也不是高息，客戶有需求還是會借貸。除了消費復蘇的相關需求，股市下跌時投資者不捨得沽出「蟹貨」，也帶動個貸周轉需求。該行近年加強數碼服務能力，分行亦有職員幫助客戶制定貸款計劃，他認為過去部署正在發揮成效帶動增長。

年初疫情亦打擊中小企貸款，鄧子健稱，至5月時亦已恢復至與去年同期持平水平，東主們預期經濟前景好轉，有更大信心融資重整業務。不過，目前該行貸款多是來自政府八成和九成信貸擔保貸款，他認為，若今年中港可正常通關，可帶動貿易融資需求，推動業務增長更快。

銀行體系結存充裕 暫不會主動上調按揭定價

相對個貸銀行能將資金成本上升轉嫁客戶，銀行若要提升主流按揭貸款的H按息口封頂上限，則很視乎大型銀行是否提高最優惠利率（P）。鄧子健指出，雖然H按每月利率按1個月拆息而定，但銀行安排資金的成本以1年利率為指標，整個行業按揭息差也會收窄，若拆息快速上升，則無可避免要上調按息定價，不過目前銀行體系結存充裕，相信暫時不會出現這種情况，而該行亦不會主動上調按揭定價。

利率上升也增加銀行吸納存款利息成本，大新上月底將100萬元以上12個月定存利率加至2.3厘。對於如何改善息差，鄧表示該行會加強與客戶關係吸引他們在該行進行日常交易，並提升吸收低成本活期儲蓄存款（CASA）能力。他指現時可在分行處理中小企業務的銀行不多，該行今年將有15間分行設立中小企中心方便客戶，同時為新客戶送贈一年勞保，亦向高級中小企帳戶提供較優惠利息和手續費等。

上 / 下一篇新聞

The Henderson頂層設萬呎宴會廳 曲面玻璃幕牆 俯瞰維港景
The Henderson頂層設萬呎宴會廳 曲面玻璃幕牆 俯瞰維港景
前身美利道停車場 恒地5年前233億奪標
前身美利道停車場 恒地5年前233億奪標
Silicon Hill加推153伙 217呎折實380萬起
Silicon Hill加推153伙 217呎折實380萬起
康怡2房868萬沽 4年多實蝕30萬
康怡2房868萬沽 4年多實蝕30萬
信和3商場端午長假生意額升15%
信和3商場端午長假生意額升15%
華泰開放App平台 邀中小券商「加盟」 新股熱潮暫退 冀推理財產品吸客增銷售
華泰開放App平台 邀中小券商「加盟」 新股熱潮暫退 冀推理財產品吸客增銷售
年初至今31本地券商結業或停業
年初至今31本地券商結業或停業
德杰：客戶查詢虛擬資產牌照「升級」增
德杰：客戶查詢虛擬資產牌照「升級」增
實際操作有別傳統券商 料合規成本增
實際操作有別傳統券商 料合規成本增
匯豐恒生網上理財櫃員機故障 午後復常
匯豐恒生網上理財櫃員機故障 午後復常
陳茂波：繼續豐富本港金融市場多元發展
陳茂波：繼續豐富本港金融市場多元發展
新意網促科技園確保土地發展創科
新意網促科技園確保土地發展創科
華泰証券易峘：內地復工倘順利 下半年GDP可增逾5％
華泰証券易峘：內地復工倘順利 下半年GDP可增逾5％
瑞聯韋立民：歐美通脹被低估 股市續波動
瑞聯韋立民：歐美通脹被低估 股市續波動
電動車威馬控股突圍不易 行業高增長期 銷量去年跑輸大市
電動車威馬控股突圍不易 行業高增長期 銷量去年跑輸大市
應對虛銀競爭 服務體驗迎戰
應對虛銀競爭 服務體驗迎戰
三跑中亞區樞紐中心3期年底啟用 DHL：貨運量可提升五成
三跑中亞區樞紐中心3期年底啟用 DHL：貨運量可提升五成
人源小鼠提升新藥測試成效
人源小鼠提升新藥測試成效
冀將末期癌症變成慢性病
冀將末期癌症變成慢性病
張兆聰：油價倘調整 可趁低吸
張兆聰：油價倘調整 可趁低吸
李澄幸：多元貨幣保單 適合教育儲蓄
李澄幸：多元貨幣保單 適合教育儲蓄
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 中移Call 16408
金子：大行唱好 中移Call 16408
張兆聰：收成期看 美團估值合理
張兆聰：收成期看 美團估值合理
伍禮賢：京東方精電增長平穩 現價可留意
伍禮賢：京東方精電增長平穩 現價可留意
潘啓才：作為投資者 不可不認識元宇宙NFT
潘啓才：作為投資者 不可不認識元宇宙NFT
張玉峰：美股好淡爭持 Visa具抗跌力
張玉峰：美股好淡爭持 Visa具抗跌力
私人銀行開戶盡享服務優惠
私人銀行開戶盡享服務優惠
沈永年：珠海多處打造情侶路
沈永年：珠海多處打造情侶路
陸振輝：聰明人捨得養生
陸振輝：聰明人捨得養生
徐惠芳：通脹恐未見頂 歐元受壓
徐惠芳：通脹恐未見頂 歐元受壓
區偉志：虛擬世界進入新管治模式：DAO
區偉志：虛擬世界進入新管治模式：DAO
謝偉銓：物業管理迎來大灣區發展機遇
謝偉銓：物業管理迎來大灣區發展機遇
劉思明：中港股市迎「蜜月期」
劉思明：中港股市迎「蜜月期」
林少陽：能源配置 對冲風險不太遲
林少陽：能源配置 對冲風險不太遲
技術取勝：匯控處上升通道
技術取勝：匯控處上升通道
李聲揚：股市哪天會「明朗」？
李聲揚：股市哪天會「明朗」？
蔡金強：股市續反彈 且行且珍惜
蔡金強：股市續反彈 且行且珍惜
徐家健：樂與怒經濟學之鏡粉唔係魚
徐家健：樂與怒經濟學之鏡粉唔係魚
艾雲豪：併購基金穩贏？
艾雲豪：併購基金穩贏？
李順威：股市反彈信號 有迹可尋
李順威：股市反彈信號 有迹可尋
劉思明：復蘇能見度高 李寧後抽望再升
劉思明：復蘇能見度高 李寧後抽望再升
何啟聰：電商購物節臨近 阿里牛61656
何啟聰：電商購物節臨近 阿里牛61656
瑞銀亞洲：季績勝預期 美團牛61183
瑞銀亞洲：季績勝預期 美團牛61183
摩根大通亞洲：汽車下鄉重推 比亞迪購17421
摩根大通亞洲：汽車下鄉重推 比亞迪購17421
周顯：加密貨幣牛市必重來
周顯：加密貨幣牛市必重來
王弼：多國開放 迪士尼值分批增持
王弼：多國開放 迪士尼值分批增持
曾淵滄：長實高層增持 53元不算高
曾淵滄：長實高層增持 53元不算高
湯文亮：銀行不敢用on demand條款
湯文亮：銀行不敢用on demand條款
陳永傑：鮑威爾連任 續加息壓通脹
陳永傑：鮑威爾連任 續加息壓通脹
廖偉強：樓價料谷底反彈一成
廖偉強：樓價料谷底反彈一成
布少明：住宅以外物業「追落後」
布少明：住宅以外物業「追落後」
馬泰陽：股幣波動 樓市穩健保值
馬泰陽：股幣波動 樓市穩健保值
Prince Central享盡鐵路優勢
Prince Central享盡鐵路優勢
珀麗灣成交跌 均呎反升逾1%
珀麗灣成交跌 均呎反升逾1%
中國國債受惠減息 MPF可買
中國國債受惠減息 MPF可買