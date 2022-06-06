匯豐恒生網上理財櫃員機故障 午後復常

【明報專訊】匯豐銀行及恒生銀行 （0011）網上理財及自動櫃員機昨日出現故障，由昨早約11時開始，網上銀行出現技術故障，用戶嘗試登入匯豐手機銀行，惟版面顯示「暫停服務」，亦未能成功登入恒生手機銀行；其後兩行服務於中午時分起陸續恢復正常 。事件引起金管局關注，金管局發言人表示已知悉事件，留意到銀行系統已經回復正常，已要求銀行詳細調查，避免同類事件再次發生。
金管局：已要求銀行詳細調查
兩家銀行分別回覆本報對有關故障的查詢，匯豐發言人表示，由於技術故障，該行的服務於昨早受到短暫影響，中午時分已陸續恢復正常服務。恒生表示，昨早11時半左右，由於技術因素，該行的數碼銀行及自動櫃員機服務暫時受到影響，約於中午時分，經修復後自動櫃員機服務已恢復運作，而近下午2時左右，數碼銀行服務亦陸續恢復運作。恒生亦表示，其間為客戶帶來不便，敬請原諒。
兩行昨凌晨維護及提升系統
根據兩家銀行網頁，匯豐於昨日凌晨1時起至早上7時進行「不定期維護計劃」，部分服務如「入票易」、繳費服務等受影響。而恒生於昨日凌晨3時至5時期間，曾進行「不定期系統提升」，會影響帳單及繳費服務、設定海外自動櫃員機每日提款及現金透支限額亦會受影響。