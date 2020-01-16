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Silicon Hill加推153伙 217呎折實380萬起

【明報專訊】端午節長假期間，發展商推售的全新盤數量不多，另有新地（0016）大埔白石角優景里Silicon Hill第1期，項目繼上周五公開發售170伙並即日沽清外，亦以招標形式售出4伙特色戶，最高實呎超過2.22萬元，創項目新高。發展商上周六加推153伙，包括首次推出、全白石角面積最細的開放式單位，折實價379.88萬元，為過去3年該區入場費最低單位。

端午節3日長假，市場共錄約214宗一手成交，其中Silicon Hill已佔逾八成（見表）。項目新加推的4號價單，涉及153伙，包括實用僅217方呎的開放式單位，屬項目首次推出，整張價單實用217至580方呎，由開放式至3房間隔，定價460.47萬至1321.45萬元，實呎19,912至24,671元，扣除最高17.5%折扣後，折實價379.88萬至1090.2萬元，折實實呎16,427至20,354元。

資料顯示，2019年4月推出的同區海日灣II，實用243方呎的開放式單位，折實價由359.8萬元起，換言之，今次Silicon Hill開放式單位，為該區約3年來入場費最低單位。

首輪170伙買家 八成採建期付款

新地副董事總經理雷霆表示，項目上周五以價單推出的170伙即日沽清，套現約13.7億元，4號價單屬原價加推，料本周六次輪推售。據成交紀錄冊資料，項目以價單形式售出的170伙中，僅26伙買家以即供形式入市，佔該批約15%，買家可盡享最高17.5%折扣，另有137伙買家是以建期付款或與建期付款成交期相同的形式入市（包括95個以建期付款、可享樓價10%折扣，另包括以靈活付款或首置Smart等形式入市），佔該批單位約八成，餘下7伙買家選用360天付款。

特色戶實呎高見2.2萬元

此外，項目昨招標售出兩特色戶，當中翠景閣第5座12樓A1單位，實用848方呎，3房1套連書房及工人套房間隔，連435方呎天台及189方呎平台，以1883.56萬元售出，實呎22,212元，成交價及呎價均為項目新高。

其他新盤方面，宏安（1243）青衣薈藍過去3日售出3伙，一個實用185方呎連166方呎平台的2樓A02室海景開放戶，以600萬元售出，實呎32,432元，創青衣呎價新高。

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，恒地（0012）大角嘴利奧坊‧壹隅過去3日售出10伙，同時，項目亦上載全新銷售安排，加推20伙於周四發售，包括10伙1房及10伙開放式單位，折實價約460萬至 721萬元，折實實呎22,111至26,790元。

[香港地產]

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