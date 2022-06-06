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The Henderson頂層設萬呎宴會廳 曲面玻璃幕牆 俯瞰維港景

【明報專訊】恒地（0012）致力打造為「地標中的地標」的中環美利道甲級商廈The Henderson，繼早前錄得首宗預租個案、由藝術及奢侈品拍賣行佳士得承租5萬方呎樓面後，項目中的設計特點亦陸續曝光。有別於一般的建築物，恒地摒棄在The Henderson頂層作為機房樓層，將頂層打造成可容納數百人計的逾萬方呎大型宴會廳，讓租戶在玻璃帷幕大廈俯瞰維港全景致。

明報記者 甘潔瑩

預計明年落成的恒地The Henderson，恒地地產策劃（二）部高級副總經理吳樹強接受本報專訪時表示，The Henderson在建築技術中注入環保設計，如具防紫外光效能雙層層壓外牆、太陽能驅動的抽氣扇等。為了塑造出立體雕塑的外形，The Henderson特別引入了曲面玻璃幕牆，以4層玻璃打造，是本港首個採用這嶄新設計和技術的建築項目。寫字樓內的空間則打造無柱式開放佈局，提供寬敞樓面，而物業內設有室內溫度/濕度調節，設計相當貼心。

4層玻璃打造曲面 港首見

吳氏又稱，物業39樓頂層將設大型宴會廳，這是來自集團主席李家誠設計意念，因他認為建築物頂層亦是其中一個被看到的立面，摒棄作機房用途，將頂層打造大型宴會廳，讓租戶可欣賞維港全景致。

吳樹強指出，宴會廳內設大型的投射投影屏幕、分區均勻音色效果等，可供舉辦會議或活動。

恒基地產主席辦公室顧問于正人表示，集團近年大力推動ESG理念，並演化成「G.I.V.E.」四大要素，即環保為地球（Green for Planet）、創新為未來（Innovation for Future）、關愛為人群 （Value for People） 和誠心為社區（Endeavour for Community）。The Henderson首創ESG伙伴計劃，推動租戶共同實踐可持續發展的目標。同時，于正人指出，項目將透過獎賞計劃，以及利用大數據智慧管理平台收集數據，只要租戶達到特定目標，便可獲得「HEND COINS」，並可換領獎賞。

寫字樓內無柱式開放佈局

于氏稱，正因集團一直引領推動可持續發展，不少租戶查詢The Henderson租賃事宜，集團首選行業的領導者、龍頭代表作租客，如去年已公布藝術及奢侈品拍賣行佳士得承租4層、5萬方呎樓面，將是該拍賣行首個香港的常設拍賣中心和藝廊，他又稱，將適時公布其他租務詳情。

事實上，預計明年才落成的The Henderson已獲得多個獎項，包括「環保建築大獎2021」新建建築類別（興建及／或設計中項目—商業）大獎、WELL健康建築標準認證及領先能源與環境設計（LEED）的鉑金級前期認證。除了The Henderson獲獎外，恒地亦在「環保建築大獎2021」中奪得綠建領導類別（發展商）先鋒大獎，于正人期望，在集團旗下物業（包括住宅及商廈）中實踐「G.I.V.E.」的理念，並推動可持續發展。

香港綠色建築議會主席張孝威表示，「環保建築大獎2021」共收到破紀錄的100個提名，創歷屆新高，更是2006年首屆提名數目的兩倍，反映出本地專業人士對建設宜居和可持續發展的香港之決心與貢獻日益提升，同時，也反映出業界對於綠色建築的技術日趨成熟，和具有明確的可持續發展的概念。

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