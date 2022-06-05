氫氣接入天然氣管道 增外泄風險

【明報專訊】愈來愈多公用事業機構正研究將氫氣接入現有的龐大天然氣管道網絡，連繫供電設施與家庭。非牟利組織環境保衛基金會（Environmental Defense Fund）首席科學家漢堡（Steven Hamburg）警告，此做法會引致氫氣泄漏。
他指出，以化石燃料大規模生產氫氣，並在製造及輸送過程中泄漏大量氫氣和甲烷，可能導致全球暖化在短期內加劇。
雖然增加使用氫能，可減少二氧化碳排放，避免更多二氧化碳在大氣積累數百年不斷吸收熱力，但若聚焦於10至20年內影響，利用化石燃料生產的氫氣因泄漏造成的暖化效果，可能比使用化石燃料造成更嚴重暖化。漢堡警告，在數十年的時間內，氫氣造成的暖化可能更糟。
根據弗雷澤-納什諮詢公司（Frazer-Nash Consultancy）的報告，如果以壓縮氣體罐儲存氫氣，大概每天會流失0.12%至0.24%的氫氣。若以管道進行配送，氫氣也會由管道和閥門泄漏，比目前天然氣管道流失的甲烷體積多20%。
不過，氫氣泄漏的問題，並沒有阻止天然氣公司探索氫氣混合項目。美國加州公用事業公司PG&E在5月宣布，計劃嘗試以專用管道系統，將氫氣和天然氣混合燃料輸往薩克拉門托（Sacramento）以南的一家發電廠燃燒。
PG&E表示，其氫氣項目將研究潛在的氫氣泄漏，目前有需要進行廣泛研究，以了解在天然氣管道系統注入氫氣的可行性。
天然氣系統甲烷泄漏超預期 抵消取代燃煤發電好處
一些潔淨能源倡導者指出，天然氣井和管道系統的甲烷泄漏範圍，較原本預期廣泛，抵消了由燃煤發電轉向天然氣的一些好處，現在不希望氫能也重蹈覆轍。
憂思科學家聯盟（The Union of Concerned Scientists, UCS）負責氣候和能源的副政策主任麥克納馬拉（Julie McNamara）警告，新的氫氣基礎設施可能會重複過去的所有錯誤，「我們已沒有時間再去犯錯」。