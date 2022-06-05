氫氣接入天然氣管道 增外泄風險

他指出，以化石燃料大規模生產氫氣，並在製造及輸送過程中泄漏大量氫氣和甲烷，可能導致全球暖化在短期內加劇。

雖然增加使用氫能，可減少二氧化碳排放，避免更多二氧化碳在大氣積累數百年不斷吸收熱力，但若聚焦於10至20年內影響，利用化石燃料生產的氫氣因泄漏造成的暖化效果，可能比使用化石燃料造成更嚴重暖化。漢堡警告，在數十年的時間內，氫氣造成的暖化可能更糟。

根據弗雷澤-納什諮詢公司（Frazer-Nash Consultancy）的報告，如果以壓縮氣體罐儲存氫氣，大概每天會流失0.12%至0.24%的氫氣。若以管道進行配送，氫氣也會由管道和閥門泄漏，比目前天然氣管道流失的甲烷體積多20%。

不過，氫氣泄漏的問題，並沒有阻止天然氣公司探索氫氣混合項目。美國加州公用事業公司PG&E在5月宣布，計劃嘗試以專用管道系統，將氫氣和天然氣混合燃料輸往薩克拉門托（Sacramento）以南的一家發電廠燃燒。

PG&E表示，其氫氣項目將研究潛在的氫氣泄漏，目前有需要進行廣泛研究，以了解在天然氣管道系統注入氫氣的可行性。

天然氣系統甲烷泄漏超預期 抵消取代燃煤發電好處

一些潔淨能源倡導者指出，天然氣井和管道系統的甲烷泄漏範圍，較原本預期廣泛，抵消了由燃煤發電轉向天然氣的一些好處，現在不希望氫能也重蹈覆轍。

憂思科學家聯盟（The Union of Concerned Scientists, UCS）負責氣候和能源的副政策主任麥克納馬拉（Julie McNamara）警告，新的氫氣基礎設施可能會重複過去的所有錯誤，「我們已沒有時間再去犯錯」。

[企業地球村]