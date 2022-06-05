憂燃料成本漲 歐美航空股沽壓大

美國航空展望暑假可持續盈利

美國航空展望，今年暑假有望成為自疫情爆發以來，首次出現持續盈利，由於相比3年前的容量為低，因此容許其加價，以抵消燃料漲價帶來的影響。此外，包括達美航空、聯合航空（美：UAL）、西南航空（美：LUV）等，均預告第二季美國在岸收入會上升。美國航空行政總裁Robert Isom稱，成本上升的因素，會對地區性航空公司及依賴低成本營運的業界影響較大。儘管美航放風收入增長，但投資者明顯將焦點聚焦於燃料成本及勞工短缺問題。

在美國上市的一眾航空股上周五股價表現偏軟，若拉長至3個月去觀察，基本上幾近將此前的漲幅抵消，在過去一周股價跌8%至10%不等。相比其他地區上市航空公司，國泰航空（0293）屬異數，能夠在3個月內錄近18%股價升幅（見表）。

至於航空業產業鏈上游方面，波音（美：BA）行政總裁David Calhoun表示，該公司沒計劃在市場集資，並且對公司的流動性有信心，指其現金流比之前更好。他們會在某個時間點，計劃減低借貸。