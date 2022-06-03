太古城「事故單位」同層 低市價兩成沽

中原副分區營業經理莊劍嵐稱，上述太古城彩天閣中層單位，實用760方呎3房1套間隔，屬事故同層單位，以1278萬元易手、實呎16,816元。新買家為區內換樓客，有見該單位低市價約20%，決定購入自住。原業主2016年7月以1117萬元買入，帳面賺161萬元或14%。

美孚極低層原則2房 減價20%沽

翻查資料，上述單位一個同層戶於2010年發生事故，一名女子從高處墮下身亡；事件距今逾10年，中銀香港（2388）、匯豐、恒生（0011）等銀行，均可為單位進行網上估價，估值介乎1494萬至1611萬元，以估值計，上述成交價較估價低14%至21%。

荔枝角老牌屋苑美孚新邨亦錄低價成交；美聯高級區域營業董事吳志輝稱，美孚新邨6月至今已錄兩宗成交，包括8期百老匯街96號極低層B室，實用633方呎，原則兩房間隔，原業主2020年6月放盤叫價880萬元，至近日業主累減178萬元或20%，以702萬元易手、實呎11,090元，比市價低約5%；原業主2010年12月410萬元購入，帳面賺292萬元或71%。

公司客4880萬買天鑄 付三成辣稅

個別市區新晉分層豪宅錄得帳面虧損個案。資料顯示，何文田天鑄7座低層D室，屬實用1479方呎4房間隔，上月以4880萬元售出，較2020年叫價7500萬元，累積減價2620萬元或35%，折合實呎32,995元；原業主2017年以約6140萬元一手購入，帳面蝕1260萬元或約21%，但由於發展商當年有為買家提供印花稅回贈，及提前成交回贈，故未能計算實際蝕讓金額。

至於今次入市的買家，以海外註冊公司順麗投資有限公司登記，須付樓價三成辣稅，即涉1464萬元。