OPEC+加碼增產 油價微跌 部分成員難增產 實際供應料遜官方數據

【明報專訊】歐盟收緊對俄羅斯的原油出口制裁之際，油組與盟友（OPEC+）昨同意提升增產幅度，將7至8月的每天產量，由原訂計劃輕微增加43.2萬桶，上調至增加64.8萬桶，產量增幅較原訂目標高出50%。不過增加的配額仍將按往常的方式在成員國之間按比例分配，那些無法提高產量的成員國，包括安哥拉、尼日利亞和俄羅斯，仍將獲得更高的配額，意味實際的供應增長將低於官方數據。分析認為，該產量協議使俄羅斯保留在OPEC+的核心位置，並聽取了美國在內的主要石油消費國的要求，為美國總統拜登本月稍後出訪沙特阿拉伯鋪路。國際油價午夜前跌0.5%，布蘭特期油跌至每桶115美元，紐約期油回落至每桶114美元。
會議11分鐘內達協議 歷來最短
匿名油組代表向彭博社稱，俄羅斯全力支持今次增產計劃，會議在11分鐘內達成協議，是歷來最短的紀錄。此前油組內部有消息稱，若俄羅斯的產油量因歐盟收緊制裁而下降，油組領袖沙特與其他產油國將會增產，填補俄羅斯的產量缺口。更有消息稱，OPEC+可能將俄羅斯剔出配額制度。
業內人士指出，今次是很輕微的調整，不過反映出OPEC+注意到今年稍後，歐盟對俄羅斯的制裁開始產生作用時的影響。部分分析稱，對於OPEC+來說，較大幅度提高產量是一種態度轉變。此前以沙特為首的油組及盟友，一直堅持每月輕微增產的計劃，即使俄烏危機爆發令能源價格飈升也不為所動。迄今為止，OPEC+主張油價上漲是基於地緣政治因素，而不是市場基本面的問題。來自白宮的政治壓力可能導致沙特軟化。沙特外交部直至上周仍表示，對油市無能為力，暗示油價高企非因原油短缺。
美每加侖汽油平均價4.7美元破紀錄
彭博引述知情人士稱，拜登可能於本月稍後參加北約及七國集團（G7）會議時訪問沙特，爭取與對方改善關係，商討增產。油價高位徘徊之際，美國汽油價格屢創新高。美國汽車協會（AAA）數據顯示，美國每加侖汽油的平均價格昨升至破紀錄的4.7美元。家庭負擔增加，令拜登政府在11月中期選舉前備受壓力。
彭博社引述知情人士稱，拜登的出訪計劃尚未確定，他會否與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面更是未知之數。拜登政府曾將2018年《華盛頓郵報》專欄作家被謀殺的案件，歸咎於穆罕默德。在拜登擔任總統初期，白宮曾表示，拜登只會直接與沙特國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz）接觸。
《華爾街日報》3月引述中東和美國官員的消息稱，沙特和阿聯酋的領袖曾拒絕應白宮要求，與拜登通電話。隨着汽油價格上漲，拜登可能需要與掌握實權的穆罕默德破冰。
美國參議院司法委員會此前通過針對OPEC+的《反對聯合壟斷石油生產及出口草案》（NOPEC）。倘若最終生效，可能授權美國司法部對OPEC+成員國涉嫌壟斷石油生產或操控油價的行為提出反壟斷訴訟，引起相關國家不滿。