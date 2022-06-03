大行唱好中資股 恒指守二萬一

【明報專訊】大行高盛昨發表報告，指內地政府的監管行動會影響企業盈利可預測度，清零政策將拖累經濟增長，今年中國經濟難以達到5.5％的增長， 疫情防控措施可能延續至明年下半年。 但該行認為，目前中國股市估值偏低，已反映大部分負面情緒，續看好中國市場，料MSCI中國指數未來12個月可反彈兩成，中資股的盈利底部或在今季出現。 恒指昨日最多曾跌410點，一度失守二萬一，惟收市守住，報21,082點，全日跌1％或212點。科指昨日收報4397點，跌0.8％；國指跌1.06%。
高盛料MSCI中國指數未來1年彈兩成
高盛稱，當政府轉向放寬財政及貨幣政策時，投資者可買入受惠行業股份，如地產、消費服務、交通、半導體行業，有關政策對相關板塊有正面影響。相反，看淡耐用品、餐飲、能源、生物科技及科技硬件。MSCI中國指數目前估值10.4倍，較歷史平均值低0.4個標準差，雖然低估值從來不是買入的充分條件，但屬潛在強勁回報的必要條件。高盛特別指出，中國互聯網行業合理估值有四成的潛在升幅，認為市場對中概股美國除牌消息反應過敏。
中金：恒生科指預測盈利增長36%
另一大行中金表示，展望今年下半年港股韌性漸現，預計MSCI中國指數或存在一成上行空間，對應5％的PE估值擴張和下半年5%盈利貢獻；相比之下，估值更低的恒生國企指數或有13%上行空間。
中金指出，香港成長股相比其他可比市場仍具吸引力，在36%預期盈利增速下，恒生科技指數PEG（市盈增長率）為0.61倍，明顯低於創業板的0.7倍和納斯達克市場的1.15倍，表明香港成長股板塊與全球可比市場相比存在大幅折讓。