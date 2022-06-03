匯豐再加定存息至1.2厘 存期12個月 昨4銀行上調息率

資料顯示，匯豐尚玉或卓越理財客戶的12個月港元定存年利率，在上周二由0.6厘升至0.9厘後，昨日再升至1.2厘，升幅達0.3厘。若是匯豐One或其他客戶，則為1.1厘。除12個月存期外，3個月及6個月存期亦有加息，分別為0.7厘及0.9厘，加幅均為0.2厘，適用於尚玉或卓越理財客戶。匯豐One或其他客戶，3個月及6個月期的定存年利率分別為0.6厘及0.8厘。

東亞1年港元定存年息加至2.2厘

昨日共有4間銀行加存息，除匯豐外，分別是東亞銀行（0023）、招商永隆及華僑永亨。東亞將12個月港元定存年利率，由1.8厘加至2.2厘；8個月存期亦有2厘。招商永隆則把12個月存期由2.2厘調升至2.3厘，與該行的24個月存期的年利率看齊，但留意是適用於該行手機銀行「一點通」的客戶。

華僑永亨銀行亦宣布推出2.3厘港元定存優惠，適用於「華僑永亨宏富理財」客戶的新資金，起存額為20萬元，存期為12個月。該行上月推出同樣為2.3厘的綠債退款優惠，但到期後昨日一度改推1.88厘定存優惠。然而近日多家銀行都處於2厘以上的水平，推動該行昨日再調升存息。

虛擬銀行也不甘人後，以活期存款優惠搶客。平安壹賬通銀行（PAOB）及宣布，全新客戶即日起成功開立個人銀行儲蓄帳戶，即可享6.88厘高息。於推廣期（昨日至6月30日）內，新客戶成功開立個人儲蓄帳戶並存入資金，首10萬元享有6.88厘活期存款年利率，整個存期（由成功開戶日起至7月31日）最多可享高達1130元利息。

PAOB新客活期儲蓄享6.88厘高息

以定存計，目前市場上最高的長息為工銀亞洲的388天期2.45厘，息率直逼零售綠債的2.5厘。事實上近日港元拆息高企，12個月拆息一直處於2.6厘左右（見圖），短息亦見上升。上海商業銀行研究部主管林俊泓指出，銀行要準備半年結及上市公司派息潮，况且美國加息預期變化大，業界要有兩手準備，尤其美聯儲料於本月中的議息會議再出手加息，萬一本港銀行體系總結餘快速減少，港息攀升的速度會很快，所以趁目前多搶存款。

明報記者