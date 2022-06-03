首季「永久離港」提強積金20億 按季回落15.5%

首季總供款216.6億 歷年之冠

另外，2022年第一季提取強積金的申索總數為47,000宗，按季減少約23%；其中以「抵消遣散費」為由提取強積金共7100宗，按季跌約4.15%，按年則大幅減少近五成。

今年首季強積金已收總供款達216.6億元，按年升1.7%，以季度計算，流入強積金計劃的供款為歷年之冠。其中強制供款佔75%，自願供款佔25%。

TVC帳戶按年升17%

在2021至22財政年度，可扣稅自願供款（TVC）總供款額共25.1億元，較對上一年總供款額22.1億元上升13%。而TVC帳戶數目亦由2021年3月底的53,000個，上升約17%至2022年3月底的62,000個，可見愈來愈多人參與可扣稅自願供款。

截至2022年3月底，強積金總資產約11,200億元，較去年3月底減少4.3%，自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為3.6%，而同期年率化通脹率為1.8%。