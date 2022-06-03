人行潘功勝：房地產交易重新活躍

將按城實施差別房貸政策

國務院本周公布33項穩定經濟政策，潘功勝表示，人行將增加向地方法人銀行發放的普惠小微貸款獎勵資金，由普惠小微貸款餘額按季增量的1%增至2%。

對於下一步金融政策考量，潘功勝表示當局將增強信貸總量增長的穩定性，包括綜合運用政策工具，加流動性投放，保持流動性合理充裕，並引導金融機按市場化、審慎原則，加快已授信貸款投放，積極尋找新項目，增加對實體經濟的貸款投放，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配。另外，亦會繼續推動企業融資成本穩中有降，發揮貸款市場報價利率（LPR）指導作用，並以存款利率機制調整穩定銀行負債成本。

此外，路透社引述消息稱，內地銀行正呼籲監管當局放寬文件規管，法律要求合約和交易文件須蓋上公司公章才獲承認，部分大額貸款和外匯匯款更被要求在分行櫃位蓋章，多地銀行分行在疫情防控下不能正常營業，令銀行拒絕發放貸款，打擊企業經營和當局增加信貸投放的計劃。