新業務虧損率續跌 王興：繼續加大投資

截至今年3月底止季度，主要受商品零售業務的擴張所驅動，美團新業務及其他收入按年增加47%至144.91億元（人民幣，下同）；分部經營虧損繼續擴大12.2%至90.25億元，惟經營虧損率則收窄至62.3%。季內，美團買菜實現高速增長，訂單量按年增加近120%，日單量達歷史新高。

美團閃購3月成交額急增290%

即使面對內地封城的挑戰，王興表示措施對食品配送的影響較小，以上海為例，美團閃購於3月底的交易數量按月增長約80%，而成交額（GTV）亦按月增長290%。王興認為，受內地疫情刺激，加快消費者接觸及接受即時零售服務，美團閃購的平均訂單價值亦見增加。

另一方面，美團優選部分地區倉庫的運作卻受到疫情影響，不利於第二季的交易訂單量，惟隨着物流鏈及派送能力回復穩定，相信美團優選能夠保持增長趨勢。他亦提到，美團在上海封城期間推出雜貨團購模式，截至5月底已完成40萬張雜貨團購訂單。