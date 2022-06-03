疫下開支增 美團一季燒兩年錢 業績仍勝預期 王興預告次季增長大幅放緩

明報記者 蔡穎霖

美團昨收市後公布業績，截至今年3月底止的季度，收入升兩成半至462.69億元，期內經營虧損按年擴大至57.03億元，經調整淨虧損則按年收窄7.8%至35.86億元（見表），均勝市場預期；經調整LBITDA（稅息、折舊及攤銷前虧損）也按年收窄22.7%至18.41億元。受惠業績理想，美團美國預託證券（ADR）早段升逾8%。

ADR早段升逾8%

王興在今年3月已曾預計疫情將會拖累首季主營業務表現，但實際表現則受惠於訂單量及客單價增加，季內美團的餐飲外賣，以及到店、酒店及旅遊分部，合計錄得經營溢利50.51億元，較去年同期急升約三成。美團表示，儘管業務在短期遇到挑戰，但堅信疫後消費定會恢復，業務將會回到正常增長水平。

4月多騎手隔離 影響運力

王興於業績電話會議上稱，受累內地疫情及部分地區的管控措施，上海今年4月的訂單量急挫九成，仍有營業的餐廳佔比只有個位數，也有不少外賣騎手需要隔離，影響餐飲外賣業務的送遞能力。他續稱，內地疫情對第二季業務衝擊更為直接，預計期內銷售增長將按季放慢。不過隨着疫情受控、上海和北京等地逐步復工，相信本月訂單量將改善。

期內，美團餐飲外賣交易錄得33.62億宗，按年增加15.8%。截至今年3月底止12個月內，美團交易用戶數按年增加21.7%至6.93億，活躍商戶則按年增加26.6%至900萬家。每名交易用戶平均每年交易37.2宗，按年增加21.9%。

用戶按年增22%至6.93億

美團首季度「燒錢」規模驚人，單季經營活動錄得112.78億元淨現金流出（見圖），按年及按季分別擴大154.6%及181.2%。公司解釋，現金流出急增主要由於季節因素、疫情下應付商家款項的結算淨流出和支付餐飲外賣配送相關成本，以及來自商家的在線營銷服務預付款項現金流入減少等因素。雖然集團期內錄得約29億元淨現金流入，但實際上同期持有短期理財投資規模減少約162.4億元，或反映集團透過出售投資，以保持淨現金流。