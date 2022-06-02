陸東：受惠北都農地轉換 看好恒地

隨着本季以來疫情受控，港府陸續放寬防疫社交距離措施，經濟重現增長動力，新盤銷情回升，恒地及新地（0016）等龍頭地產股反覆向好（見圖），當中，陸東認為恒地值得留意：「目前不少地產股均屬高息股，息率高達5至6厘（見表），估值如此低是否反映地產市場無作為呢？我覺得不需要看得如此悲觀，其實是有一個契機的，新一屆政府料會積極發展北部都會區，將農地轉為住宅及其他發展用地，哪一發展商持有最多農地呢？是恒地，我覺得它有機會將這些生地變熟地。」

恒地最新年報披露，集團於去年再購入約45萬方呎新界土地，而於錦田、唐人新村及藍地所擁有約14萬方呎土地，被政府以現金補償方式合共約1.14億元收回作公共用途；集團於去年底持有之新界土地儲備已擴展至約4490萬方呎，為本港擁有最多新界土地之發展商。

舊樓重建能力 業界首屈一指

另外，陸東亦看好恒地積極收購市區舊樓重建策略及龐大投資物業組合：「恒地在本港收購舊樓重建能力的確在業界首屈一指，紅磡百幾萬呎地盤【編按：項目命名為必嘉坊（BAKER CIRCLE），總樓面逾104萬方呎，包括87.5萬方呎住宅樓面及16.8萬方呎商業樓面，為近30年來私人發展商最大型重建項目，住宅項目共分3期發展，由9座大樓組成、提供約2800伙，第1期涉及約1000伙，主打1房及2房單位，料最快本月賣樓】也能夠藉收購舊樓取得，這在本港是很不容易的，因為小業主往往叫價強硬。另外，恒地亦有很多優質收租物業，由此帶來穩定租金收入。」

港府過去填海造地有心無力

至於市場何以會認為本港地產市場現時無作為呢？這便要歸咎於回歸近25年來，港府房屋及土地政策連番失誤。陸東表示：「如果你回顧1985至2000年，本港透過填海所產生的土地合共3000公頃，不論中環國際金融中心及東涌均是填海造地而來，但2000至2015年期間填海造地僅690公頃，減幅近八成，而且郊野公園亦不可以發展，結果令大部人港人居住在一個細小的單位。這也是本港政府認受性的問題，官員也許不是無心做，而是做不到。過去一段長時間每年私樓供應僅萬多伙，實在很少，根據我的計算，私樓供應期內應該達3萬多至4萬伙才可滿足龐大的需求。」

國際公共政策顧問機構Demographia調查顯示，根據去年第三季的樓價與收入，本港連續12年成為全球樓價最難負擔的城市，而且負擔能力亦進一步惡化，樓價對入息比率由上一份報告的20.7倍升至23.2倍。陸東分析，上述數據顯示港人平均需要不吃不喝不消費、儲錢逾20年才可以買樓，而且亦只是買上車盤，可見樓價實在非常之貴。既然本港樓價高企，大部分市民唯有以「住細啲」來應對。他指出，目前港人平均居住面積僅約160方呎，不單遠低於英國倫敦、法國巴黎及韓國首爾等國際城市，對比一河之隔的深圳人均居住面積約300方呎，也是明顯比不上。

港府收入靠地產 樓價跌影響深

不過，陸東強調，目前本港樓價昂貴，並不一定代表樓價會跌，「貴還貴，貴唔係跌嘅理由，貴係代表佢危險而已，我成日講呢樣嘢，唔好因為呢樣嘢貴你就賣咗佢，你要知道有乜嘢契機令佢由貴變平，你先至賣佢」。

陸東解釋，本港政府庫房十分依賴房地產帶來的收益，包括賣地及印花稅收入等，樓價一旦顯著下跌，所帶來的影響不容低估。事實上，本欄在去年3月曾專訪香港稅務學會會長吳錦華，他當時亦指出，本港多年以來一直奉行高地價政策，變相是徵收「地產稅」，地價收入佔政府收入逾兩成，決策者須留意一旦大幅增加供應將打擊地價收入。

明報記者 葉創成

[葉創成 名人樓市論壇]