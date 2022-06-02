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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：抗疫「呼吸Plan」

【明報專訊】有一個老友，從來唔買地產商有提供「呼吸Plan」的新樓盤，原因之一是那些樓盤一定唔好賣，唔知賣到幾時才可以封盤，新樓盤唔封盤，樓價很難上升。

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