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經濟
2022年6月2日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
領展：疫下可加租 街市續租加兩成 王國龍稱人流恢復九成 續有上調空間
每單位末期分派1.4608元 按年增3.4%
李家誠：認同李家超加快房屋供應
銀行紛加息搶存款 工銀亞洲2.45厘「破頂」
史美倫任螞蟻獨董 分析：或鋪路IPO
李克強再出招 增8000億信貸額
消費券帶動 港4月零售止跌升12% 超市電器等最受惠 零售協會：六成商戶指5月生意跌
理想汽車交付量返封城前水平
立法會通過強積金可買中國國債
蔡加讚披露1.25億入股星島 郭曉亭帳面蝕逾三成
AlipayHK：近九成食肆接入電子錢包
匯控祈耀年：在中國新增投資逾30億
微博首季經調整盈利 逾10億勝預期
城規會拒批石湖圍建逾萬伙 因項目坐落樞紐 新地置地盼地盡其用
星星地產元朗項目最快下半年推涉335伙
「綠置居」麗翠苑未補價首破500萬大關
Silicon Hill 1期收3200票 超額18倍
凱龍瑞4.5億放售永樂街全幢商廈
持牌代理人數7個月新低
沙特等鋪路增產 油價即回 西方制裁影響 擬暫停與俄談產油協議
加息兼增供應 澳洲樓價兩年首降
蘋果擬部分iPad生產遷越南 比亞迪助建設
張兆聰：連日急彈呈超買 百威候回調吸
技術取勝：越秀地產9元阻力不輕
劉思明：資金獲利有限 汽車經銷股可吼
周顯：獲委非執董 多具來頭
湯文亮：抗疫「呼吸Plan」
陸東：受惠北都農地轉換 看好恒地
為回流兩手準備 BNO移民多不賣樓
周顯：獲委非執董 多具來頭
【明報專訊】上周，中國天化工（0362）新委任了一位非執行董事，是一名26歲的年輕人，名叫「劉洋洋」。
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