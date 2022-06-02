蘋果擬部分iPad生產遷越南 比亞迪助建設

《日經亞洲》又稱，蘋果要求一些零件供應商增加庫存，尤其是在上海周邊地區生產的零件，防範未來的供應鏈障礙。蘋果在截至3月底的第二財季，iPad收入按年跌1.92%，是蘋果業務中唯一收入倒退的部門。

次季產品收入 唯獨iPad倒退

蘋果行政總裁庫克稱，該部門存在「非常嚴重的供應限制」。

中美貿易緊張形勢加劇之際，蘋果致力發展中國以外的產能。據稱，AirPods Pro 2亦將於下半年在越南量產。不過蘋果主要代工商鴻海（台：2317）稱，封控措施對蘋果供應鏈影響沒有預期嚴重。該集團3月曾暫停在深圳營運，而深圳是其生產部分iPhone、iPad及Mac產品製造中心。

此外，Facebook母企Meta（美：FB）宣布，將在6月9日開市前將股票代碼更改為「META」，完成其重大轉型。去年10月，該公司宣布由Facebook改名Meta，致力元宇宙發展。另外，人力資源軟件開發商Salesforce（美：CRM）公布，在截至4月底首季，收入按年增長24%至74.1億美元勝預期，並上調全年盈利預測，其股價早段升逾一成。

（綜合報道）

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