沙特等鋪路增產 油價即回 西方制裁影響 擬暫停與俄談產油協議

美ISM就業指數陷萎縮

美國5月ISM製造業指數升至56.1，高於分析師預期。上月製造業的物價支付指數為82.2，高於預期。就業分項指數則跌至49.6，經歷8個月擴張後再次陷入萎縮。數據公布後，美股三大指數轉跌。市場繼續關注加息步伐，美國10年期國債孳息率升穿2.9厘。此外，加拿大央行昨一如預期加息半厘，將隔夜利率上調至1.5厘，並表示必要時可能「更有力地」（more forceful）加息，以遏抑通脹。不過加元兌美元午夜前微跌。

IEA：能源危機甚於70年代

國際能源署（IEA）執行幹事比羅爾（Fatih Birol）警告，隨着夏季旅遊旺季來臨，駕駛出行的需求增加，歐美今夏可能經歷比1970年代石油危機更嚴重的能源短缺。他指當前的能源危機，將較1970年代的嚴重，且持續時間更長，因為當年只是缺乏石油，而現在除了面對石油危機，也同時面對天然氣及電力危機夾擊。

此輪能源危機始於去年秋季，俄烏爆發戰爭令情况惡化。歐盟同意禁止大部分俄羅斯石油進口，僅暫時允許管道供應獲得豁免，令原已緊張的原油及成品油市場進一步收緊。

以俄羅斯為首的非油組國家，去年與油組達成協議，每月逐步增加原油的日產量，但目前預計俄羅斯今年的產量將下降約8%，暫未知俄羅斯會否同意退出產量協議。

部分油組代表稱，到目前為止，還沒有正式要求油組增加原油產量，彌補俄羅斯潛在的產量減少，但波斯灣的一些油組成員國已計劃在稍後增產。

過去數月，俄羅斯一直未能實現OPEC+擬定的增產目標。部分油組代表稱，在歐盟同意收緊對俄羅斯的原油出口前，成員國已開始討論暫停俄羅斯參與產量協議，新的制裁措施加快了相關討論。油組一直有豁免部分成員國遵守產量協議的做法，例如利比亞、委內瑞拉和伊朗目前毋須遵守油組任何協議。

有成員憂破壞OPEC+團結

部分油組代表指出，倘豁免俄羅斯參與產量協議，將破壞OPEC+團結，未來若再次需要減產，作為全球第三大產油國的俄羅斯可能不再跟隨。OPEC+代表預計，周四會議將議決維持原定計劃，將7月的日產量輕微增加43.2萬桶。

國際能源署警告，全球今夏可能面臨汽油、燃料及航空燃油短缺的問題，以歐洲尤甚。原油供應緊張，加上美國以至全球煉油廠的產量仍低於新冠疫情爆發前水平，導致美國在內的成品油庫存下降。摩通預期，美國汽油零售價可能會在夏季末升穿每加侖6美元，較目前水平高出三成。

《華爾街日報》稱，貿易商及煉油商試圖將石油產地模糊化，使俄羅斯石油避過制裁。根據航運紀錄及業界分析，部分俄羅斯石油可能從印度的煉油廠，經蘇伊士運河跨越大西洋運輸。

（綜合報道）

[國際金融]