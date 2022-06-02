Silicon Hill 1期收3200票 超額18倍

上述公開發售的170伙，即供最高17.5%折扣，折實價496.8萬至1135.44萬元，折實實呎16,006至20,254元，以定價計市值近16億元。開售當日分A1、A2及B組客揀樓。A1組可選購2至4伙，須包括1個指定3房。A2組可選購1至4伙，須包括1個指定3房；B組最多可購2伙。

Prince Central周日開售5伙

此外，同系九龍太子道西現樓新盤Prince Central，昨日加推並公布新銷售安排，推出5伙於周日（5日）開售，包括1伙位於20樓B室的頂層特色戶以招標形式發售，實用面積1351方呎，連46方呎平台及1078方呎天台，採4房雙套間隔。

另外，萊蒙（3688）及俊和合作的窩打老道128 WATERLOO，其中兩伙新增10%回贈優惠吸客。價單顯示，新增「成交優惠」，簽署臨時買賣合約115日內付清樓價成交可獲5%樓價優惠。

128 WATERLOO

兩伙增10%回贈

此外，128 WATERLOO新增「品味家具現金回贈」，買家在7月底前購入指定單位可獲5%回贈。上述優惠只適用於3樓D室及8樓C室。

其中8樓C室，實用342方呎、1房，價單定價1088萬元，實呎31,813元，維持最高9.5%樓價折扣，折實價984.6萬元；計及新增10%回贈，折合售價約886.14萬元，折實實呎約25,911元。

碧麗軒再沽1伙複式

呎價逾3.6萬

日前首錄兩宗成交的華懋薄扶林碧麗軒，昨再沽出1伙複式，單位為低座2樓及3樓單位17，實用1640方呎；連平台669方呎及天台75方呎，屬3套房連儲物室間隔，以6000萬元招標售出，實呎36,585元。項目暫售出3伙，套現逾2.23億元。